Nakstad: – Kan bli veldig hektisk

Det hoper seg opp med mange innlagte pasienter ved norske sykehus. Antallet innlagte med covid-19 øker, vi er på vei inn i en influensasesong og så skal andre pasienter med andre sykdommer også få behandling.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at han er bekymret for det vi har foran oss.

– Helsetjenesten i Norge drifter veldig normalt med noen få unntak der det er mye smitte og koronainnleggelser. Vår bekymring er mest knyttet til hvis dette fortsetter, hvor det blir stadig flere innleggelser og kanskje til og med influensainnleggelser etter hvert, i tillegg til de andre pasientene som trenger annen helsebehandling. Da kan det bli veldig hektisk, sier Nakstad.

SELVTEST: Flere tester seg trolig hjemmetestene er mer tilgjengelig, men de oppfordres også til å teste seg på et testsenter slik at det blir registrert i offentlige statistikker. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Helsedirektør Bjørn Guldvog varsler nå at han vil anbefale nye nasjonale koronatiltak på grunn av stigende smittetall og økende press på helsevesenet.

– Nå ser vi at kurvene er på full fart oppover og det vil i løpet av kort tid påvirke den planlagte aktiviteten i sykehusene, og gå utover mange andre pasienter. Derfor er det nødvendig å gå gjennom hele tiltakskjeden og se om vi ikke kan justere litt på det, sier Guldvog til NRK.

Ikke uthvilt

Tirsdag holdt Universitetssykehus Nord-Norge pressekonferanse om driftssituasjonen.

Mange ved sykehuset begynner å bli veldig slitne og operasjoner har blitt utsatt. Sykehuset frykter økt smitte.

Tromsø har den siste tiden hatt mye koronasmitte og mange innlagte. Fra tirsdag innføres det en rekke tiltak i byen.

Også i Trondheim er det mye koronasmitte. De vurderer å innføre andre tiltak enn munnbindbruk for å hindre spredning i byen.

Nakstad mener vi må huske på at helsepersonell har stått i en krise i halvannet år.

– Vi må huske på at mange av dem som har jobbet i norsk helsetjeneste har stått i en pandemi i ett og et halvt år. Det er ikke et like uthvilt korps av folk som bare kan trå til. Det må vi også huske på for at det skal gå bra gjennom vinteren, sier den assisterende helsedirektøren.

Nytt system

Også blant fullvaksinerte øker smitten og innleggelsene.

Helsemyndighetene jobber nå med å endre systemet for smittesporing og det kan komme endringer i test- og karanteneråd.

FHI og Helsedirektoratet ser på hele TISK-apparatet i kommunene (testing-isolasjon-smittesporing-karantene).

En av de tingene helsemyndighetene skal vurdere, er om fullvaksinerte også ska teste seg mer enn de gjør i dag. I dag er anbefalingen at de skal teste seg ved symptomer. For eksempel kan det bli aktuelt at fullvaksinerte tester seg når andre i husstanden er koronasmittet.

Det kan også komme nye endringer for uvaksinerte.

– Vi ser på dette i en bred sammenheng, og vi ser også på dette med uvaksinert helsepersonell om hvilke råd skal vi gi til dem. Nøyaktig når vi skal gi disse justeringene, er vi ikke sikker på, sier Nakstad.

Hovedregelen vil fortsatt være at du må teste deg når du får symptomer. Nakstad understreker også at det er viktig at folk tester seg ved kommunale testsentre, og ikke bare tar hjemmetest.

Tester man seg ved kommunale testsentre, blir resultatet registrert i den offentlige koronastatistikken. Det vil dermed føre til at myndighetene har mer oversikt over smitten i landet.

– Kan vi stole på hjemmetestene?

– Vi kan stole på at de fanger opp ganske mange personer som er reelt smitteførende. Det er ikke like nøyaktig som laboratorieanalysene som man gjøres etter test på en teststasjon, sier Nakstad.

Koronapass?

Også i en rekke andre land stiger smitten. Ifølge WHO er Europa igjen episenteret.

I Danmark har de innført krav om koronapass igjen som følge av økt antall innleggelser og økt antall smittede.

Koronapasset er innført i en rekke sammenhenger, blant annet innendørs på serveringssteder, nattklubber og større konserter.

Nakstad sier at det er en politisk beslutning. Skal det bli aktuelt i Norge, er det opp til regjeringen å bestemme.

– I Norge har det ikke blitt brukt så mye innenlands fordi vi kunne gjenåpne samfunnet og mange vaksinerte seg gjennom sommeren. Nå brukes det først og fremst når nordmenn reiser, sier Nakstad.