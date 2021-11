Håvard Lilleheie deler babynyhet: – Det føles veldig bra

Lilleheie (48) avslører nyheten på sin Instagram-profil.

– Det føles veldig bra. Jeg må si det, og strekke det så langt, sier Lilleheie til God kveld Norge.

Gleder seg

Lilleheie har et barn fra før fra et tidligere forhold, og kan fortelle at storebror gleder seg til den nyfødte kommer.

– Han gleder seg veldig til å bli storebror, og det er nesten noe av det hyggeligste. Det blir veldig koselig, forteller Lilleheie videre.

Lilleheie forteller at det kun er syv små dager til termin.

– Nå skal vi ha en rolig og fin tid inn mot fødsel, både hovedrollen, biroller og alle involverte, sier han videre.

Strømmer inn med gratulasjoner

I kommentarfeltet på Instagram er det flere som gratulerer. Blant annet Synnøve Skarbø, Kathrine Sørland og Henriette Steenstrup, for å nevne noen.

Han og Instagram-komikeren og manusforfatteren i NRK, Randi Liodden (32), har vært et par i flere år.

Lilleheie har tidligere vært med på «Kompani Lauritzen» og «Skal vi danse».