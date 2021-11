Bil og fører falt to etasjer ned i parkeringshus i Bærum

En bil kjørte utfor et rekkverk i et parkeringshus i Sandvika i Bærum og falt to etasjer ned. Bilen havnet på taket.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 07.00 tirsdag morgen.

– En personbil kjørte gjennom et rekkverk og falt ned fem meter i en sjakt i et parkeringshus og landet på taket, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo-politiet.

Det var kun føreren i bilen. Føreren er ved bevissthet og kjøres til sykehus.

– Hvorfor det har skjedd og omstendighetene rundt det er for tidlig å si noe om, sier Nysæter.

Politiet har foreløpig ikke snakket med føreren som følge av at vedkommende er fraktet til sykehus.

– Det er ikke mistanke om alvorlige skader, men fallet på fem meter gjør at helsevesenet tar høyde for at det kan være alvorlige skader. Men det ser ut til at det gått relativt greit, sier han.