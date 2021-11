Nå kan det komme nye test- og karanteneråd

Helsemyndighetene jobber nå med å endre systemet for smittesporing og det kan komme endringer i test- og karanteneråd.

Både koronasmitten og innleggelsestallene stiger, også blant fullvaksinerte. Det kan snart føre til endringer.

– Vi ser på hele TISK-apparatet og hvordan vi kan fange opp smitte blant vaksinerte og uvaksinerte, spesielt i husstander, der vi ser det skjer smitteoverføringer også til fullvaksinerte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Ikke klart ennå

TISK (test-isolasjon-smittesporing-karantene) er et begrep som betegner kommunenes smittesporingsarbeid og ble nedjustert da regjeringen åpnet landet 25. september.

Nå kan det bli endringer.

– Akkurat hvordan dette skal implementeres, er ennå ikke klart, sier Nakstad.

Sammen med Folkehelseinstituttet jobber nå Helsedirektoratet med nye anbefalinger og føringer om hvem som bør teste seg, og hvor ofte.

Nakstad sier til VG at det kan bli aktuelt å se på råd og regler knyttet til karantene for uvaksinerte nærkontakter. I dag kan uvaksinerte teste seg hver dag og slippe karantene.

Smitten øker

Han sier at det kan bli aktuelt for fullvaksinerte å teste seg, ikke bare hvis de får symptomer. Hvis de bor med en koronasyk person, er det ganske stor risiko for å bli smittet, ifølge Nakstad.

Det siste døgnet er det registrert 1.532 koronasmittede i Norge. Det er 197 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.396 koronasmittede per dag.

290 av de smittede registrert det siste døgn, er registrert i Oslo. Det er ti flere enn samme dag forrige uke.