FN advarer om spredning av borgerkrig i Etiopia

– Ingen kan forutsi hva fortsatte kamphandlinger og usikkerhet vil bringe med seg. Men la meg gjøre det klart: Det som er sikkert, er at risikoen for at Etiopia kastes ut i en bredere borgerkrig, simpelthen er altfor reell, sa DiCarlo i et møte i FNs sikkerhetsråd mandag.

Konflikten i den nordlige regionen Tigray har nådd katastrofale proporsjoner, uttalte hun.

– Kampene setter landet og dets folk, og stabiliteten for Afrikas Horn som helhet, i dyp usikkerhet, sa hun.

De siste dagene har situasjonen eskalert. Regjeringen har innført nasjonal unntakstilstand. Innbyggerne i hovedstaden Addis Abeba er blitt bedt om å være klare til å ta til våpen for å forsvare boligområder.

TPLF var tidligere en tung aktør i landets nasjonale politikk, og har lenge styrt Tigray-regionen.

Statsminister Abiy Ahmed, som i 2019 fikk Nobels fredspris for å ha løst grensekonflikten med nabolandet Eritrea, satte for ett år i gang en militæroffensiv mot TPLF (Tigrayfolkets frigjøringsfront), men spenningsnivået begynte å gjøre seg gjeldende allerede da han kom til makten i 2018 og forsøkte å redusere TPLFs innflytelse.

Tigray-konflikten har siden august spredt seg til naboregionene Afar og Amhara. TPLF har etter det, med støtte fra Oromofolkets frigjøringshær (OLA), begynt å rykke fram mot hovedstaden.

