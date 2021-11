Vaksinemotstand blant politifolk: – Liker ikke å bli fortalt hva de skal gjøre

Den største jobbrelaterte dødsårsaken blant politifolk i USA er korona, men i denne yrkesgruppen er resistansen mot koronavaksinen blant de sterkeste, ifølge CBS News.

Kun forrige måned døde over 20 politifolk grunnet covid-19 som smittespores tilbake til deres jobb, og viruset tar ifølge nyhetskanalen livet av langt flere i politiet enn hva skuddutvekslinger gjør. Gjennom hele pandemien har over 500 av dem mistet livet.

Likevel kjemper politiets fagforeninger over hele landet mot at de offentlige ansatte skal pålegges å ta vaksinen.

– Trist

I delstaten Pennsylvanias nest mest befolkede by Pittsburg ble flesteparten av dødsfallene forrige måned rapportert. Politileder i distriktet Bob Swartzwelder påpekte at byen har et ansvar for å forhandle før de gir ordre om å ta vaksinen

– Jeg er for vaksine, men mot mandat, sa Swartzwelder til nyhetskanalen tidligere denne uken.

Trenden viser seg likevel å være nasjonal, og blant politifolkene som har mistet livet siste måneden er 58-år gamle Victor Donate i Atlanta, og 31-åringen Kris Hutchison fra Texas.

– Det er en trist situasjon vi er i, at noe som kan beskytte deres og alle andres liv har skapt slik motstand, sier professor på Maryland universitet, Sandra Crouse Quinn.

Hun har forsket på hvordan kommunikasjon påvirker vaksineaksept, og påpeker at innføring av slike mandater fungerer best gjennom utdanning og dialog. På denne måten kan folk med spørsmål komme i kontakt med helsepersonell.

– Jeg vet ikke i hvilken grad det skjer, sier Quinn.

Korona som største dødsårsak

I Chicago har mer enn en tredjedel av byens nærmere 13.000 politifolk trosset bystyrets oppfordring, og nektet å rapportere om sin vaksinasjonsstatus. Til tross for at de har blitt tilbudt vaksinen, er vaksinasjonsraten i denne gruppen lavere enn blant folk flest.

Byen rapporterte forrige måned om at 64 prosent av politiavdelingen hadde overholdt kravet om å ta koronavaksinen – de resterende 4.543 hadde imidlertid ikke på dette tidspunktet registrert at de var vaksinert.

Chicago er ikke alene om å miste politifolk til pandemien. Ifølge en undersøkelse gjennomført av et fond for politifolk som har mistet livet USA, var korona den desidert største dødsårsaken. Undersøkelsen viser at antallet som mistet livet til pandemien var større enn alle andre dødsårsaker samlet.

«Liker ikke å bli fortalt hva de skal gjøre»

Mange politifolk tror de er unge og kommer til å tåle viruset.

– Andre liker ikke å bli fortalt hva de skal gjøre, sier direktør det nasjonale politiundersøkelsesforumet i USA Chuck Wexler.

Ifølge ham har folk heller blitt opptatt av individuelle rettigheter, enn av helse- og sikkerhetsspørsmål.

– Politiet blir syke og dør, og man skulle trodd at 100 prosent tok vaksinen. Dette handler om helse og sikkerhet, det er det som mangler i diskusjonen, sier Wexler, og fortsetter:

– Du må spørre deg selv om dette virkelig er et problem som du vil si opp jobben for.