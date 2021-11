Åtte døde under musikkfestival – artist dekker begravelsene

Det oppsto kaos da den kjente rapartisten Travis Scott sto på scenen på Astroworld Music Festival i Houston fredag kveld.

Kaoset førte til at flere ble trampet ned og klemt i hjel. Åtte personer er bekreftet omkommet, og 13 personer er innlagt på sykehus. Ifølge byens borgermester er det yngste offeret 14 år. Den eldste er 27 år.

Nå lover Scott å dekke begravelsesutgiftene til de åtte som ble drept i folkemengden.

Det melder mediet CBS News.

Videre skriver CBS at Scott står overfor flere søksmål fra skadde konsertgjengere som hevder han ikke gjorde nok for å forhindre kaoset.

I en uttalelse sa artistens representanter at han jobber med det lokale politiet for å identifisere og få kontakt med de som besøkte konserten, ifølge CBS.

Rapperen Travis Scott innleder et samarbeid med BetterHelp for å tilby konsertgjestene gratis terapi etter hendelsen. Foto: BetterHelp / skjermdump

Representantene omtaler dette som det «første av mange skritt Travis planlegger å ta som en del av sitt personlige løfte om å hjelpe de berørte gjennom hele sorgprosessen».

I tillegg til å legge ut for begravelseskostnadene spanderer artisten terapitimer for konsertgjestene. Det er gjennom et samarbeid med selskapet BetterHelp at rapperen nå tilbyr en måned gratis oppfølging for alle de som var til stede under konserten.