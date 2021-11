Helene Olafsen venter sitt andre barn

Det er Nilsen som deler gladnyheten på Instagram.

«Verdens beste lille troll skal bli storetroll», skriver han i et innlegg med flere bilder.

Paret har fra før en liten gutt som altså nå blir storebror.

Noen minutter etter Nilsen delte også Olafsen en post.

«Snart er vi fire», skriver hun under et bilde av familien.

Sist Olafsen avslørte at hun var gravid var det i studio til Senkveld.

– Det er noe jeg har glemt å fortelle deg. Jeg er gravid, sa hun til en svært overrasket Stian Blipp.

Olafsen og Nilsen møttes under innspillingen av «Skal vi danse» i 2017, der hun var kjendis og han var proffdanser. De vant både konkurransen og fant kjærligheten samtidig. Et halvt år etter programmet bekreftet de nemlig at de var et par.

I slutten av september 2019 avslørte de både at Olafsen var gravid, og at Nilsen hadde fridd og fått ja. De har dog til gode å gifte seg.

God kveld Norge har foreløpig ikke fått en kommentar fra paret.