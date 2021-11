En premiere som står til stryk

I dag leverte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett, en premiere på den nye regjeringen som dessverre står til stryk.

Ikke én krone til studentene

«Økt kjøpekraft» og «økt studiestøtte» sto på programmene, men var dessverre ikke å se på scenen i dag. For de to regjeringspartiene har fridd til landets studenter i valgkampen.

Etter at partiene rullet ut den røde løperen til dagens forestilling var det derfor svært skuffende å se at premieren til regjeringen ikke inneholdt én krone til studentene.

Ja, det kom riktig nok 15 nye studieplasser og Nesna skal gjenopprettes, men Arbeiderpartiet har selv understreket at studentene er i en sårbar økonomisk situasjon, og at økonomisk trygghet har betydning for gjennomføring av studier.

Leder Tuva Todnem Lund i Norsk Studentorganisasjon Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO

Nå skulle det liksom være vanlige folks tur. Hverken Nesna eller nye studieplasser betaler regningene til oss som allerede studerer- er ikke vi vanlige folk?

Har de glemt oss?

Arbeiderpartiet har selv snakket om at studentene er i en sårbar økonomisk situasjon og at økonomisk trygghet har en betydning for studenters gjennomføring. SSB (Statistisk Sentralbyrå) har også pekt på dette.

Norske studenter kjenner situasjonen på kroppen hver dag. Det er vanskelig å forstå at den nye regjeringen ikke vil gjøre noe for å bedre studentøkonomien.

På pressekonferansen snakket Vedum om like muligheter. I dag er høyere utdanning mer tilgjengelig for de med rike foreldre. Har de glemt oss?

Vi opplever stadig at studietiden blir romantisert av voksne som sier at de også hadde dårlig råd som studenter. Det stemmer at studenter aldri har hatt mye å leve av. Likevel er det viktig å få faktaene på bordet. Det vi ber om å få like mye å leve av som dagens politikere hadde da de studerte.

I minus hver måned

Da Erna og Jonas studerte på 19xx-tallet var studiestøtten på 1.5G. I dag er studiestøtten på 1.19G. Kjøpekraften til studentene har sunket. Og da har vi ikke tatt med det faktum at leieprisene har økt så mye at studenter i dag bruker 70 av studiestøtten på boligleie. Til sammenligning bruker en gjennomsnittlig norsk familie 22 prosent av sine inntekter på bolig, lys og brensel ifølge SSB.

Ifølge vårt studentbudsjett går en student 5403 kroner i minus hver eneste måned gjennom året. Det tilsvarer ca 60 000 kroner - penger vi må få tak i på en eller annen måte. Dette er sammenliknet med SIFO sitt referansebudsjett, og før du spør- her er ikke penger til alkohol medregnet.

Mange av oss får økonomisk støtte hjemmefra, mange er helt avhengig av å ta opp forbrukslån for å dekke basisutgifter som husleie, mat og legeutgifter. Derfor jobber vi. Ikke i en relevant jobb ved siden av studiene slik politikerne romantiserer om deltidsjobben, men altfor ofte i er en helt irrelevant stilling som gjerne har arbeidstid mens det er forelesning.

Det går selvsagt utover studiekvaliteten og evnen til å gjennomføre studiene på normert tid. For staten betyr dette at de må vente lenger på å få flere skattebetalere som bidrar til fellesskapet.

Svikter på flere områder

Den nye regjeringen skuffer også på studentboliger. Det er ikke foreslått å bygge flere studentboliger enn det den forrige regjeringen foreslo, og det åpnes ikke for tilskudd til oppgradering av gamle studentboliger.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sammen med Sosialistisk Venstreparti, foreslo i statsbudsjettet for 2021 at det burde åpnes for tilskudd til oppgradering studentboliger, men når de sitter i regjering selv er det tydeligvis ikke så viktig. Nå er det billigere for samskipnadene å rive gamle bygg, for så å bygge nye, istedenfor å ta vare på byggene de allerede har.

Regjeringen foreslår også å kutte 20 millioner kroner fra samskipnadene som skulle gå til deres velferdsarbeid mot studentene. Det er tydeligvis ikke godt nok at studentene ikke skal bli prioritert, regjeringen skal også spare penger ved å kutte i velferdstilbudene våre.

De leverer heller ikke flere studentboliger, eller økt studiestøtte til studenter med barn, slik det loves i Hurdalsplattformen.

Bedre lykke neste gang

Under fremleggelsen av statsbudsjettet la Finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem at dette budsjettet staker ut en ny kurs. En kurs for mindre forskjeller og for vanlige folk. Jeg vil minne Vedum om at vi studenter også er vanlige folk, med vanlige regninger. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har strøket på premieren. Vi håper de leverer bedre neste gang. I mellomtiden håper vi SV vil sørge for at regjeringens kurs innebærer en ny også for studenter.

