Danmark vil gjeninnføre koronatiltak

Den danske regjeringen vil på nytt at koronaviruset skal anses som en samfunnskritisk sykdom i Danmark.

Dersom ikke det danske Epidemiutvalget stemmer imot, vil koronaviruset igjen bli ansett for å være en samfunnskritisk sykdom i Danmark, etter innstilling fra den danske Epidemikommissionen. Det skriver danske TV 2.

Om koronaviruset får status som samfunnskritisk, vil det igjen bli mulig å innføre restriksjoner i landet. Blant annet ønsker den danske regjeringen å gjeninnføre koronapass.

Danmarks statsminister Mette Fredriksen holder en pressekonferanse mandag klokken 20, hvor hun orienterer om potensielle nye koronatiltak.

– Vi ser en høy grad av immunitet i befolkningen. Men la meg understreke at selv om ferdigvaksinerte blir smittet, blir de mindre syke. På den annen side står vi overfor nye utfordringer. Vi forventer at smitten vil stige de kommende månedene, innleder statsministeren.

Ber om økt innsats

Hun sier den danske helsemyndigheten, Sundhetsmyndighetene, hadde forventet en stigning i smitte, men at økningen har gått raskere enn forventent.

– Innleggelsene og dødsfallene vi ser nå er resultat av smitten som ligger bak oss. Det er også mangel på helsepersonell, sier Fredriksen.

Hun ber danskene utvise tålmodighet, og å gjøre en ekstra innsats.

– Smitten skal ned, og det krever at flere blir vaksinert. Omtrent 400.000 dansker har nå tatt imot et tredje stikk, og det er imponerende høy oppslutning.

Statsministeren legger til at de som ikke vaksineres også vil få det vanskeligere, ettersom de ikke kan fremvise gyldig koronapass - som blir avgjørende for å kunne delta i samfunnet på lik linje med vaksinerte.

Hun har en klar oppfordring til de som enda ikke er vaksinert:

– Ta vaksinen. Gjør det for deres egen skyld, for barnas skyld, for besteforeldrenes skyld.

Her vil Danmark innføre koronapass

Danske TV 2 erfarer at regjeringen vil innføre koronapass, uansett antall personer, på innendørs serveringssteder, nattklubber og diskoterer, for besøkende ved botilbud, sykehus, og i fengsler.

For konserter, kinoer, betalende tilskuere på idrettsarrangementer, museer og svømmehaller, henholdsvis 200 personer utendørs og 2000 innendørs, må man også fremvise et gyldig koronapass.

Årsaken til at regjeringen igjen ønsker å innføre koronatiltak, er at smittetallene og antall sykehusinnleggelser stiger. Søndag hadde Danmark registrert 2416 nye smittetilfeller og 282 innlagte på sykehus.

I et innlegg på Facebook søndag delte statsminister Mette Fredriksen en oppfordring til det danske folket:

– En sterk oppfordring hvis du ikke har blitt vaksinert: bestill time nå. Vi ser at smitten blant annet sprer seg fra de som ikke er vaksinert, til de som er vaksinerte - også eldre og folk i risikosonen.