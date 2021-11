Han var Ståle Solbakkens høyre hånd. Nå jakter han ny manager for Premier League-klubb

Søndag fikk Dean Smith sparken som Aston Villa-manager etter drøyt tre år i sjefsstolen på Villa Park.

Fem tap på rad ble for mye for Aston Villas ambisiøse eier, og en skuffende avslutning på forrige sesong talte neppe i Smiths favør når klubbeieren Wes Edens og Nassef Sawiris skulle gjøre opp status sammen med klubbdirektør Christian Purslow og sportsdirektør Johan Lange.

Sistnevnte har en nær og langvarig tilknytning til Norges landslagssjef.

– Han er et klokt fotballhode, sier Ståle Solbakken til TV 2.

I tolv år har han jobbet tett med Premier League-klubbens danske sportsdirektør.

– Han var med meg i Wolverhampton og han var min høyre hånd, først som spillerutvikler i et par år i min første FCK-periode, hvor vi hentet ham som ung gutt fra Lyngby. Og så har vi blitt gode venner, og han var min tekniske direktør, altså min høyre hånd, i FCK de siste fem-seks årene. Da var vi sammen, det var vi som drev klubben og var de sportslig ansvarlige, forklarer Solbakken.

Den 30. juli 2020 ble Lange ansatt som Villas sportsdirektør. Ifølge Solbakken fikk Villa-eier Edens øynene opp for hans høyre hånd i forbindelse med at han og en amerikansk investorgruppe vurderte å kjøpe FC København.

– Jeg tror Johan ble oppdaget der. Han var til et intervju og fikk jobben, forteller Solbakken.

WOLVES-TIDEN: Johan Lange og Ståle Solbakken slår av en prat. Foto: Sam Bagnall / NTB

Nå skal Lange, sammen med klubbdirektør Purslow, stake ut en ny rute for Aston Villa, men Solbakken hatt såpass travle dager i egen jobb at han ikke har tenkt over utfordringen kompisen står overfor.

– Det har jeg ikke tenkt på, jeg har ikke snakket med Johan på åtte-ni dager, sier landslagssjefen.

HET KANDIDAT? Steven Gerrard er oddsfavoritt til Villa-jobben. Foto: Ritzau Scanpix

Gerrard er oddsfavoritt

Det er Rangers-manager Steven Gerrard som er oddsfavoritt til å overta på Villa Park. Ifølge Sky Sports er den tidligere Liverpool-kapteinen ett av navnene som vurderes. En annen er Belgia-trener Roberto Martinez.

Nettstedet melder at Birmingham-klubben regner med å snakke med minst fem eller seks managere, og Danmarks landslagssjef Kasper Hjulmand er også en mann som trekkes frem som en outsider på grunn av sitt forhold til Lange.

Danmark-sjefen avviser imidlertid at han er aktuell.

– Jeg skal ikke noen stedet akkurat nå, sier han til danske medier.

Sky Sports-ekspert Jamie Carragher mener Gerrard kunne passet godt inn på Villa Park, men at timingen ikke er helt riktig.

– Jeg tror Aston Villa som klubb ville vært et godt valg for Steven Gerrard, men situasjon han befinner seg i akkurat nå er at han tok tittelen fra Celtic forrige sesong og han er i god posisjon til å vinne igjen. I en perfekt verden ville han blitt i Rangers til sesongslutt og dratt derfra med to titler, sier han.

Samtidig understreker han et det neppe vil komme så mye bedre tilbud fra Premier League akkurat nå.

– Om han blir tilbudt Aston Villa-jobben, tror jeg ikke det vil være mange bedre jobber i Premier League han kan tilbys, sier Carragher.

Uansett hvem som overtar på Villa Park, så blir det en tøff jobb å erstatte Dean Smith. Han ledet Villa til opprykk var en svært populær mann blant fansen. At Smith var Villa-fan fra barndommen av, gjorde bare kjærligheten større.

ELSKET AV FANSEN: Selv om han fikk sparken, har det haglet med godord fra Villa-fansen om Dean Smith. Foto: Glyn Kirk

Smith takker klubbledelsen

Nå som han forlater klubben, viser han ingen ting til ondt blod i retning Villa-hierarkiet.

– Jeg vil uttrykke min takknemlighet til eierne, Nasse Sawiris og Wes Edens, som ga med muligheten til å være manager for denne spesielle klubben. Jeg vil også takke direktøren, Christian Purslow, som jeg hadde et glimrende samarbeid med, samt de to sportsdirektørene jeg har jobbet med, Johan Lange og Jesus Garcia Pitarch. Til trenerne, staben og spillerne, sender jeg min oppriktige takk til hver eneste en, skriver Smith i en uttalelse LMA har lagt ut.

– Til Aston Villa-fansen som bare har vist meg kjærlighet og støtte fra min første dag til min siste, sender jeg et hjertelig takk fra min familie og meg. Aston Villa-styrets mål og ambisjoner er å ta klubben vår tilbake til europeisk fotball, og jeg ville ikke elsker noe mer enn å se klubben oppnå det. Jeg har alltid sagt at jeg kun var en formynder av denne store fotballklubben, og målet var å etterlate den i en bedre tilstand enn dag jeg kom. Sammen har vi klart det, avslutter Smith.

Aston Villas neste kamp er hjemme mot Brighton 20. november. Om en ny manager er på plass innen den tid, gjenstår å se.