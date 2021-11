USA åpner for turister – dette må du huske før reisen

Etter nesten to år med restriksjoner er nå USA klar for å ta imot fullvaksinerte turister fra Europa, men turistene må fortsatt belage seg på noen tiltak.

Etter nesten to år med restriksjoner som gjorde at familier ble skilt fra sine kjære og kostet den globale reiselivsindustrien flere milliarder kroner er nå USA klar igjen til å åpne dørene.

Siden mars 2020 har grensene til USA vært stengt da daværende president Donald Trump i et forsøk på å hindre spredning av koronavirus stengte innreiser fra en rekke land. Det ble også videreført av president Joe Biden.

Stengingen av grensene ble ikke godt mottatt i Europa, men nå snur det.

I dag lettet de første flyene fra flere europeisk jord med snuten vendt mot USA. På flyplassen i Frankfurt var flere av flyene fulle av turister.

– Vi drar til New York og stemningen er super. Vi har gledet oss til dette siden januar, det er definitivt på tide at de lemper på innreiserestriksjonene, sier passasjer Sandra Strubel.

Pandemien har også satt en stoppet for familier som har bodd i forskjellige land. Det har familien Schoeller erfart.

– Vi skal besøke vår datter og barnebarn, det har vi ventet på i to år. Vi er litt nervøs for det er veldig fullt på flyplassen i Frankfurt, men vi er vaksinerte, sier Erich Schoeller.

Gjenåpningen gjelder for flyreisende fra 33 land, inkludert Kina, India, Brasil og det meste av Europa, sa Det hvite hus i forrige uke.

Vil styrke økonomien

Amerikanske myndigheter håper gjenåpningen kan puste nytt liv i turistindustrien som har vært hardt rammet av koronapandemien.

– Bookingsituasjonen er super, sier Klaus Froese, som er ansvarlig for Lufthansas flyoperasjoner i Frankfurt, til Reuters.

Halvparten av alle langdistanseflyvninger som opereres av Lufthansa, Swiss, Austrian og Brussels Airlines har USA som destinasjon i normale tider.

– Vi vil fly for fullt til sommeren, fordi det er etterspørsel og jeg er sikker på at vi snart vil gå tilbake til de tallene vi hadde før pandemien, sier Froese.

I løpet av de siste 20 månedene har det kun vært tillatt å reise til USA i helt eksepsjonelle tilfeller på grunn av pandemien og nedstengingen har gitt store byer som New York enorme tap.

Fortsatt noen tiltak

Alle voksene som reiser til USA må være fullvaksinerte, og reisende må også vise en negativ koronatest før de får lov til å gå ombord i flyet.

For barn er det noen unntak. Barn under 18 år trenger ikke å vise koronasertifikat, men må vise til en negativ koronatest som ikke er eldre enn 72 timer. Barn som er under 2 år er unntatt testkravet.

Fullvaksinerte slipper karantene ved ankomst, men må fortsatt belage seg på testing og smittesporing.