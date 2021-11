– Hun er et høydedyr

636 dager etter at Ingvild Flugstad Østberg sist gikk skirenn er hun tilbake på startstreken i verdenscupen, 27. november i finske Ruka.

– Veldig gledelig å ha henne tilbake i verdenscup-sirkuset, hun er en fargeklatt. Og har vært savnet, sier Petter Northug om mandagens store nyhet på langrennsfronten.

– Hva betyr ett år og nesten ni måneder uten konkurranser?

– Du mister jo den følelsen av å ta på deg startnummer, spenningen som følger med slike forberedelser. Og selvsagt konkurransen mot de beste. Så jeg er sikker på at Ingvild har mye nerver i kroppen når hun gjør comeback i Finland. Etter et så langt opphold er dert nesten som å begynne på nytt. Ingvild er et konkurransemenneske og kommer nok til takle dette bra. Men, jeg tror hun gleder seg til å bli ferdig med den første konkurransehelgen.

«Høydedyr»

– Hvilke muligheter ser du for Ingvild Flugstad Østberg i OL, det er ikke lenge til?

– Vi snakker altså her om en en medaljekandidat som får gå skirenn igjen. En liten titt på cv-en hennes forteller alt. Ingvild har nivået!

– Hun har ikke vært høydesamling ennå, OL går i høyden, hva betyr det?

– Ingvild er et høydedyr, hun har gått fort i høyden før, trives godt der.. Og jeg ser ingen grunn til at hun ikke skal gjøre det igjen. Jeg er overbevist om at hun har skjøttet treningen så godt som mulig - og dessuten har hun mange års trening i banken. Ingvild har gjort sine beste løp i Davos og Lenzerheide som ligger på en høyde som ikke er langt unna det som venter i Bejing-OL. Det lover godt med tanke på OL.

– En Ingvild Flugstad Østberg i form er også godt nytt for den som skal ta ut stafettlaget i OL?

– Ja, vi vet jo at Sverige har et meget sterkt lag, men svenskene får det tøffere nå. Med Østberg på laget så øker Norges sjanser for gull, sier TV 2s langrennsekspert.

Lettet og glad over å få gå skirenn igjen Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

TV 2 har konfrontert Ingvild Flugstad Østberg med Northugs vurderinger:

– Hehe, dette var hans ord, men ja, sesongenstarten er uansett brutal og blir ekstra spesiell nå. Ja, jeg trives i høyden. Ja, jeg har trent bra, men det er lenge til OL. Men takk for tilliten!