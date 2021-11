I en årrekke har Ståle Solbakken vært vant til å være på feltet hver eneste dag.

I FC København var 53-åringen sjefen over alle sjefer og kombinerte en stilling som både trener og sportsdirektør.

Som norsk landslagssjef er hverdagen langt på vei snudd på hodet.

Siden Solbakken tok over landslaget 7. desember i fjor, er det blitt spilt ti kamper.

– Jeg var vel ærlig sist og sa at det ikke er alltid jeg trives med det, sier Ståle Solbakken om hans nye hverdag som norsk landslagssjef.

Det gjør at «potten» kanskje er ekstra stor når VM-kvalifiseringen skal avgjøres.

For nå venter to avgjørende VM-kvalifiseringskamper der Ståle Solbakken endelig skal få kjenne på adrenalinet han er så glad i.

Det skjer med et norsk landslag i framgang. Et norsk landslag som ikke har deltatt i et mesterskap på over 20 år, men som likevel er så spennende at forventningene er der. Flere og flere har spilt seg inn på et lag i en topp fem-liga, akkurat som Solbakken har etterlyst.

– Er vi blitt så gode nå at du må tåle at det faktisk legges litt press på at du skal prestere og ta oss til mesterskap?

– Den følelsen skal du alltid ha. Du skal aldri sitte i en sånn jobb om du ikke kan ha det litt ubehagelig og føle på at det er noe som pusher deg litt, sier Ståle Solbakken.

Kona har gjemt unna taktikk-tavla

Ubehagelig er nok et ord som beskriver den delen av landslagsjobben som Solbakken ikke liker på en god måte.

– Landslagsjobben er veldig, veldig intens når det står på. Det er greit. Men så er det så mange ting du ikke er herre over og som du ikke har kontroll på. Du har mye mindre tid til å forberede deg og du må lage flere tydelige prioriteringer som du ikke har gjort før i en klubbhverdag, sier Solbakken.

I klubbhverdagen kunne han umiddelbart ta tak i ting. Nå vegrer han seg nærmest for å mase for mye på spillerne i det daglige.

Det kan føre til litt ekstra tid hjemme på kjøkkenet.

– Jeg har en taktikktavle hjemme ved spisebordet, eller kona legger jo den under spisebordet da, men den tar jeg titt og ofte fram og leker meg litt. Så flytter jeg litt på den, ser litt på hva motstanderen kan komme med og slike ting, forteller Solbakken om hverdagen.

Han sier han ser ekstremt mye fotball. Han sørger for å være oppdatert og trolig er det få norske spillere noen kan arrestere ham på.

– Jeg snakker selvfølgelig en del med spillerne, og noen mer enn andre. Martin som kaptein, for eksempel, prater jeg en del med. Men det aller viktigste er å være oppdatert på alle spillerne og fotball generelt, sier Solbakken.

– Har du på noe tidspunkt angret på at du tok på deg landslagsjobben og helst skulle sett at du fortsatte i klubbfotballen?

– Nei, det har jeg ikke gjort. Men det handler nok om at jeg var mentalt klar på hva jeg gikk til, sier Solbakken – og påpeker at livet som landslagssjef tross alt har handlet om en del andre ting enn det han hadde sett for seg.

– De første seks-sju månedene var det jo ikke fokus på fotball. Da var jeg mer en politier som måtte sette meg inn i Qatar- og koronasituasjonen, sier Solbakken.

Nå er hans håp at han i langt større grad kan konsentrere seg om det som faktisk skal skje på banen.

Nekter spillerne Nederland-fokus

For der vet Solbakken at Norge har et lag på vei opp og fram. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard har i flere år markert seg i Fotball-Europa. I det siste har spillere som Mohamed Elyounoussi, Joshua King, Kristoffer Ajer og ikke minst Mathias Normann markert seg i Premier League. I Italia er Stefan Strandberg og Morten Thorsby bærebjelker. I Spania er dessuten Alexander Sørloth på full fart inn i La Liga.



Slik kunne listen fortsatt.

– Vi skal forsøke å bygge videre på det vi har gjort hittil og utvikle laget videre. Mye av det som har blitt gjort hittil har vært bra. Men så må vi ikke si oss fornøyde eller være tilfredse. For denne gjengen har forutsetninger for å ta ytterligere steg, sier Ståle Solbakken.

– Hvordan vurderer du sjansen for at Norge er klar for VM etter disse to kampene?

– Det jeg tenker på nå er Latvia. Hvis vi gjør jobben der, så kan vi snakke om VM. Da er det finale i Rotterdam, sier Ståle Solbakken.

Han er klar over at mange tar det for gitt at Norge slår Latvia førstkommende lørdag og allerede forventer en gruppefinale neste uke i Nederland.

Selv føler Solbakken seg trygg på at spillerne ikke går i fellen og tar for lett på Latvia.

– Den største motivasjonsfaktoren finner du i flomlys, dugg i gresset og et fullsatt Ullevaal. Det kan ikke bli bedre enn det, sier Solbakken om rammen som venter Norge på nasjonalarenaen lørdag kveld.