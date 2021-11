Dieselpopulisten vant første slag

Symbolikken var blytyng da en smilende finansminister Trygve Slagsvold Vedum slang budsjettveska oppi lasteplanet på sin dieseldrevne pick up og kjørte de få meterne fra pendlerleiligheten sin og opp til NRKs radiostudio på Marienlyst mandag morgen. En tur som tar drøye 20 minutter å gå eller ca fem-ti minutter med en elektrisk sparkesykkel, som det fortsatt er ganske mange av i Oslo sentrum. Det mangler heller ikke på kollektive alternativer som trikk eller buss på samme strekning.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud. Foto: Frode Sunde / TV 2

Det er bare en uke siden verdens politiske ledere åpnet klimatoppmøtet i Glasgow. Budskapet fra den ferske norske statsministeren var krystallklart. Verdens ledere må kutte sine utslipp kraftfullt. Nå.

– Dette er eksistensielt. Det haster. Og det er mulig, hvis vi sammen øker forpliktelsene våre, sa Jonas Gahr Støre i talen til verdenssamfunnet for bare en uke siden.

Norge har tatt mål av seg til å øke sine forpliktelser og kutte de norske klimagassutslippene med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Det er ikke lenge til.

Støre har rett i at det haster: Fra 1990 til 2020 har vi kuttet utslippene med 4,2 prosent. De neste ti årene må Norge tidoble de kuttene vi har klart de siste 20 årene.

Statsbudsjettet er det aller viktigste redskapet i verktøykassen til en hver regjeringssjef. I dag la Støres regjering frem sine forslag til endringer av den borgerlige regjeringens siste statsbudsjett. Og sammenlignet med Erna Solbergs forslag, så ser det ut som om klimagassutslippene vil øke neste år.

Det aller viktigste klimagrepet til Erna Solberg var å øke CO2-avgiften med 28 prosent. Det ville blant annet ha ført til en økning i bensin og dieselprisene på drøyt 40 øre literen neste år. Støre og Vedum beholder den generelle avgiftsøkningen, men de kompenserer bilistene. For de reduserer samtidig den såkalte veibruksavgiften. Det betyr at bilistene skjermes såpass at pumpeprisen ikke øker med mer enn drøyt 10 øre literen for bensin og diesel neste år.

Ap/Sp-regjeringen skriver at de ikke har klart å beregne hva den reduserte avgiftsøkningen betyr for utslippene neste år. Men de erkjenner også at om de ikke gjennomfører kompenserende tiltak i de kommende statsbudsjettene frem til 2030, vil Jonas Gahr Støre slippe ut 1,5-2 millioner tonn mer CO2 enn det Erna Solberg ville ha gjort om hennes budsjettforslag ble vedtatt. Det er rene ord for pengene. Utslippene vil bli høyere neste år, om Støres budsjettforslag går uendret gjennom i Stortinget, i stedet for Erna Solberg sitt.

Mindre avgiftsøkninger er bra for lommeboka til de som kjøper mye bensin og diesel, men ifølge regjeringen fører det også til at folk kjører litt mer bil enn de ellers ville gjort og at utslippskuttene dermed reduseres.

Men er det riktig å sammenligne budsjettforslaget til denne regjeringen med budsjettforslaget til den forrige? Både ja og nei, egentlig.

Hadde det blitt borgerlig flertall etter valget i september, ville Erna Solbergs regjering ha gjort opp sitt statsbudsjett med Frp. De ville ha trukket budsjettet i en mer dieselbilist-vennlig retning, som nok ville ha økt utslippene sammenlignet med budsjettforslaget fra Høyre, Venstre og KrF. Ap/Sp-regjeringen skal derimot gjøre opp sitt budsjettforslag med SV, som nok vil trekke budsjettet i en mer klimavennlig retning.

Men Vedum har allerede fått sendt en hilsen hjem til sine egne da han brummet den dieselslukende pickupen sin forbi kaffebarene opp handlegata Bogstadveien på Oslo vest.