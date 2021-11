Nyland i sorg etter morens død: – Det tyngste året i mitt liv

Landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland delte søndag et innlegg på Instagram, der han skriver at moren er død etter lengre tids sykdom.

– Dette har vært det tyngste året i mitt liv så langt. Spesielt de siste ukene har vært veldig tøffe. Min mor har vært veldig syk, og på slutten var det ikke flere mulige behandlinger, skriver Bournemouth-målvakten.

Nyland er glad for støtten fra kona, familie, venner, lagkamerater og klubben gjennom den vanskelige tiden.

– Hun gikk bort etter kampen mot Reading forrige helg. Da var hun sammen med min far, bror og familie, skriver Nyland.

– Jeg vet at du alltid vil være med meg, og du vil alltid ha en plass i hjertet mitt, legger den tidligere Hødd- og Molde-spilleren til.

Nyland slutter seg til landslagstroppen mandag. Ståle Solbakken tok initiativet til å sende keepertrener Frode Grodås til Volda forrige uke.

– Det er vondt for oss, men selvfølgelig mest for Ørjan og hans familie. Ørjan har sagt at banen er et sted han slappe av i hele denne prosessen, så vi har hatt Frode (Grodås) oppe hos ham i forbindelse med at han har vært hjemme i morens begravelse, sier landslagssjefen på VGs spørsmål.

– Frode hadde tre-fire økter med ham. Ørjan landet på Gardermoen i dag og tok bussen rett til Åråsen, så han er helt klar til å delta. Det er selvfølgelig noe han må ta stilling til, men han har sagt at han er kjempeglad for å konkurrere om den plassen, og han føler ikke det er noen hindring for å trene og spille kamper, fortsetter Solbakken.

Mot Tyrkia og Montenegro forrige måned spilte Nyland begge kampene i fraværet av Rune Almenning Jarstein og André Hansen. Til samlingen mot Latvia og Nederland er imidlertid André Hansen tilbake, men Solbakken sier han ikke har bestemt seg for hvem som skal spille de to skjebnekampene.

– Frode har sagt at øktene har gått bra, og Ørjan har hatt fokus der. Han har vært veldig glad for at vi tok det initiativet. Det var opp til Ørjan, sier Solbakken.