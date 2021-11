Stikker av med klokke til 350.000 kroner - politiet jakter ranere

ÅSTED NORGE (OSLO): Mannen hadde vært på restaurant med venner, og var på vei hjem. Så ble han kontaktet av to tilsynelatende fulle menn, og utsatt for et brutalt ran.

På kvelden lørdag 31. juli har en mann vært på restauranten Finearts på Aker Brygge. På vei hjem er han innom båten sin, før han går i retning Sjøgata.

I en passasje møter mannen to personer. Mannen har forklart at det virker som de spiller fulle. De snakker kort sammen, før stemingen brått endrer seg.

SE HELE SAKEN I ÅSTED NORGE KL. 21.40 eller på TV 2 PLAY.

LETER ETTER RANERNE: Torbjørn Klouman Hallert leder etterforskningen av det grove ranet på Aker Brygge. Han ber publikum som har tips i saken om å melde ifra. Foto: Espen Storsve (Åsted Norge)

– Den ene personen holder han nede, mens den andre tar tak i armen hvor han har klokka, og river den av i løpet av veldig kort tid, sier etterforskningsleder Torbjørn Klouman Hallert.

Så løper ranerne fra stedet. Overvåkingskameraer i området fanger opp deler av flukten. Ved ytterkanten av Aker Brygge, roer de ned, før de forsvinner av syne. Med seg har de mannens armbåndsur.

Grovt ran

– Klokken er en Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Den har en verdi til ca. 350.000 kroner. Det er en relativt dyr klokke, og det er også det som gjør at saken kodes som et grovt ran, forteller Klouman Hallert.

STJÅLET: Slik ser klokken som ble fraranet på Aker Brygge ut. Foto: Privat

Den ene mannen har på seg en blå kortermet skjorte, sort bukse og hvite sko.

Den andre mannen har en t-skjorte av merke Balmain, hullete olabokser og mørke sko.

Begge er kortklipt og skal ha snakket gebrokkent engelsk.

ETTERLYST: Politiet ønsker nå å finne ut hvem disse to personene er, etter hendelsen på Aker Brygge. Foto: Politiet

Politiet i Oslo jobber nå med å finne ut hvem ranerne er.

– Det er klart at vi ser alvorlig på hendelsen. Det er snakk om en person som er ute og går på Aker Brygge på nattestid, og blir overfalt og fraranet gjenstander. Det setter jo en støkk i hvem som helst, sier politioverbetjent Klouman Hallert

Populær og eksklusiv klokke

Kevin Collettüller, administrator i «Klokkeriet» på Facebook, mener at det er et stort marked for stjålne klokker.

PAPIR OG ESKE: Kevin Collettmüller i Klokkeriet mener den sikreste måten å sørge for at man ikke kjøper tyvegods, er å kjøpe klokker hvor det følger med papirer og boks. Foto: Espen Storsve (Åsted Norge)

– Dette er jo en eksklusiv klokke, som det ikke produseres mange av. Det er nok mange med uærlige hensikter som skulle ha hatt tak i en slik. Klokker fra Audemars Piguet har vært populært lenge, de har en egenartet design, kjennes godt igjen, og er lett å få solgt. Kanskje noen ganger lettere å få solgt enn å få kjøpt, sier han.

Collettmüller mener det beste rådet er å passe på at dokumentasjon følger med klokken.

– Man kan jo være uheldig som kjøper, og bli presentert for en klokke hvor alt tilsynelatende ser ok ut. Så her gjelder det jo å være litt obs. Når man kjøper slike klokker bør man passe på at det følger med papirer og boks. Det er den sikreste måten å kunne spore hvor en klokke kommer fra.

Han tror klokken som ble stjålet på Aker Brygge ikke vil være vanskelig å selge.

– Mitt inntrykk er at folk generelt ikke vil kjøpe tyvegods, men jeg tror nok ikke det er vanskelig å finne en kjøper. Det er stor sannsynlighet for at tyvene her vil kunne få solgt klokken, og det ganske fort også, avslutter Collettmüller.

Vet du hvem som stakk av med klokken er, eller har du andre tips i saken? Kontakt Åsted Norge på astednorge@tv2.no, eller tips politiet på tips.politiet.no.