Renoverte et nesten 300 år gammelt hus: – Vi har fått høre skrekkhistorier

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Elisabeth Slethei og familien skulle bygge et nytt og moderne hus. Så falt de pladask for et av kommunens eldste hus.

Det nesten 300 år gamle huset med navnet «Monsenhuset» i Tanager i Rogaland har blitt totalrenovert av familien Slethei på fem.

– Det har vært brukt til poståpneri, landhandel, gjestgiveri, lasarett, losaloft og tyskerne hadde også tilhold her under krigen, sier Elisabeth Slethei til God morgen Norge.

I utgangspunktet ville de bygge et helt nytt moderne hus, men endte opp med det stikk motsatte – et hus fra 1732.

– Det var ikke så mye tilgjengelig av boliger eller tomter der det lot seg gjøre det vi ønsket, også kom dette for salg. Den slo vi oss egentlig veldig fort ifra oss fordi huset var såpass gammelt. Det hadde den strengeste fredningen og var i en forfatning vi tenkte ville være umulig å få på et nivå som ville møte dagens behov.

LANG HISTORIE: Et av Tanangers første hus, Monsenhuset, er fra 1732. Huset har tidligere blitt brukt til poståpneri, landhandel, gjestgiveri, lasarett og losaloft. Foto: Sola historielag

Så modnet tanken over tid. Familien klarte ikke å legge fra seg huset, og kontaktet derfor selger for å høre om hvilke muligheter som fantes.

Derfra gikk de i dialog med fylkeskommunen og riksantikvar for å lufte deres tanker og drømmer for huset. De ville høre om det var gjennomførbart. De ble møtt med positivisme og familien bestemte seg for å hoppe i det.

22 søknader senere

Ettersom huset både er vernet og fredet, måtte Slethei få 22 søknader godkjent før drømmen ble en realitet. En prosess familien ble advart om på forhånd.

– Vi har fått høre skrekkhistorier om vernemyndighetene, men jeg tror kanskje at mye av det som gjorde vårt utfall, det var at vi var i forkant. Vi spurte mer om tillatelse enn tilgivelse. Vi la fram planene våre og de fikk delta i prosessen og veilede oss. Så vi har hatt bare positive opplevelser med den prosessen.

MYE ARBEID: Ovnen i baksthuset måtte bygges opp igjen, vegger ble revet og utsiden ble fornyet. Foto: Privat

Alt av røranlegg og det elektriske måtte byttes ut. I tillegg var det viktig for familien å få større og mer funksjonelle rom. Dermed ble vegger flyttet, takhimlinger hevet og tolv soverom ble til seks.

– Det viktigste var romløsningene. Det var så mange små rom og spesielt for ungene våre, så visste vi at de ville aldri gått med på å bo i noen små kott av noen rom.

Også det nedslitte bakeriet på tomta har familien tatt tak i og restaurert. Dette fikk de støtte til fra Kulturminnefondet.

Elisabeth innrømmer at prosessen har vært krevende – både for lommeboka, tålmodigheten og for dem som familie.

– Det har vært som hvilken som helst annen reise: Alle etapper er ikke like kjekke, og det har det ikke vært her heller. Det er alltid overraskelser, ting du ikke har vært forberedt på som du bare må håndtere og prøve å løse etter beste evne, sier hun og fortsetter:

– Heldigvis glemmer du de episodene og situasjonene fort, så vi trives veldig godt nå.

– Tenk deg godt om

Til andre med en lignende drøm, har Elisabeth følgende råd.

– Du bør tenke deg godt gjennom før du setter i gang. Gjør alle de forhåndsundersøkelsene du kan for å være sikker på hva du faktisk kjøper, eller hva du planlegger. Også tror jeg at begge parter eventuelt som går inn i det er like motiverte, for det krever tid, penger og det krever energi.

BLANDER DET GAMLE OG DET NYE: Familien Slethei har fokusert på å mikse det moderne med det gamle. Foto: @monsenhuset

– Har det vært verdt det?

– Ja, det vil jeg si. For vår del har det har blitt en livsstilsendring. Du bor tett på havet og på den havnen her er det så mye som skjer, så for oss har det vært en kjempeberikelse å flytte ned hit.

– Også er det ikke bare et hjem, men hjem med en sjel, så jeg føler meg takknemlig for å bo her, for det er så mye historie som du lever med og tar med videre, så ja, jeg vil si at jeg hadde gjort det på nytt. Hvert fall når vi vet at det gikk bra.