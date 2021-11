Siv Jensen tar et knallhardt oppgjør med Carl I. Hagen i sin nye bok: – Nå skal Sylvi få slite med ham

Siv Jensen fant tidlig ut at hun måtte lede Frp på sin måte, og det skjedde ikke uten friksjon med den tidligere lederen.

I sin nye selvbiografi «Siv. Med egne ord» skriver hun blant annet:

«Vi kom frem til at vi måtte avlede Carl; gi ham noe å holde fingrene i. Dermed konstruerte vi Fremskrittspartiets Seniororganisasjon. Vi hadde egentlig ikke behov for et sånt nivå, men vi rigget det til, også for at Carl skulle få penger. Carl har alltid vært opptatt av sin private økonomi, kanskje litt ukledelig for en politiker som tilsynelatende har interessert seg for den lille manns sak. Vi strakk oss langt for å gi Carl plass og ga ham de talerstolene han ville ha. I alle landsmøtetalene mine, og ved andre anledninger der det falt seg naturlig, hyllet jeg ham. Likevel ble Carl og etter hvert også Eli mer og mer nedrige i sine angrep».

TV 2 har vært i kontakt med tidligere Frp-leder Carl I. Hagen, som ikke vil kommentere dette.

– En av de største

Jensen skriver samtidig at Hagen er en av Norges største politikere gjennom tidene.

«At han ikke klarte å trekke seg tilbake, er i bunn og grunn bare trist. Da hadde han beholdt æren og glorien i all ettertid.»

Heller ikke dette vil Hagen kommentere.

TILBAKE I 2006: Avgått partileder Carl I. Hagen og hans kone Eli hygger seg med Siv Jensen på landsmøtefesten til Fremskrittspartiet etter Frps landsmøte på Gardermoen i 2006. Foto: Morten Holm/NTB

Jensen stiller seg også kritisk til at Hagen ville stille til valg i to fylker:

«Hvorfor skulle han på død og liv stille til nominasjon i to fylker? Sist vi gjorde det i Fremskrittspartiet, var flere tiår tidligere da vi var bitte små og ikke hadde nok folk. Hva som gikk gjennom hodet hans da han fikk for seg at han ville toppe listen i Oppland i tillegg til å ha ambisjoner om å nå tredjeplassen i Oslo, er ganske uforståelig for meg.»

Heller ikke dette vil Hagen kommentere. Han ble innvalgt fra Oppland ved stortingsvalget i år.

«Nå får Sylvi slite med ham», skriver Jensen.

«Meget skuffende av Siv»

Jensen skriver om flere Frp-skandaler i boken:

2018: NRK melder at Østfold-politikeren Ulf Leirstein har sendt e-poster med pornografisk materiale til unge gutter i FpU

2018: Sylvi Listhaug går av som justisminister etter to måneder, etter å ha skrevet følgende tekst under et bilde av fremmedkrigere på facebook: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del.»

2018: Aftenposten avslører at leder for Oslo Frp og stortingsrepresentant Mazyar Keshvari har levert fiktive, udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner.

2019: Samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara blir pågrepet av politiet

2018: Det blir kjent at fiskeriminister Per Sandberg er i et forhold med norsk-iranske Bahareh Letnes. Han tar med seg jobbtelefonen til Iran.

Den tidligere Frp-lederen er ikke nådig i sitt oppgjør med Per Sandberg. «Som lyn fra klar himmel oppsto den famøse situasjonen med samlivsproblemer på hjemmebane og forelskelsen i Bahareh Letnes», skriver hun.

«Jeg forklarte at han hadde forårsaket en stor krise, og ba ham komme seg hjem så fort det lot seg gjøre», skriver hun, og videre:



«Han var åpenbart veldig forelsket og klarte ikke helt å se klart hvilken situasjon han satte seg selv og regjeringen i.»

At Sandberg nå har meldt overgang til Liberalistene beskriver hun som et tillitsbrudd, og røper at de to ikke lenger har kontakt.

SVARER: Bahare Letnes sammen med Per Sandberg i deres bar i Halden. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Sandberg svarer med samme mynt. I en SMS til TV 2 skriver han:

«Meget, meget skuffende av Siv. Men, oppklarende. Dette har jeg følt på fra første dag. Dessuten er det direkte feil og løgner i det Siv skriver. Dette forklarer også mitt skifte av parti, det var FrP som vendte meg ryggen (inkl Siv) ikke jeg som vendte FrP ryggen. At Siv trekker frem «forelskelse» og «samlivsproblemer» på hjemmebane som forklaring er rett å slett feigt. Hun vet bedre.»

TV 2 har kontaktet Siv Jensen, som ikke vil kommentere på Sandbergs uttalelser.

Smuglet inn hemmelig elsker

Flere ganger har Jensen fått spørsmål om hvordan hennes drømmemann ser ut, skriver hun.

Og hun har møtt noen menn - men alltid vært forsiktig og holdt det skjult.

«Noen år før jeg ble finansminister, møtte jeg en kar jeg var veldig interessert i, og som jeg hadde lyst til å bli bedre kjent med. Under et landsmøte i Fremskrittspartiet på Clarion Hotel på Gardermoen klarte jeg å smugle ham inn på hotellrommet mitt i all hemmelighet.»

«Han spaserte fritt og fint forbi alle pressefolkene, som ikke ante hvem han var, gikk opp til mitt rom og banket på døra. Det var både spennende og morsomt, og jeg frydet meg over at vi gjennomførte vårt romantiske møte uten at en eneste journalist eller fotograf fikk det med seg. Men det ble med noen dater til. Så gikk vi hver til vårt.»

HEMMELIG ELSKER: Siv Jensen skriver i sin nye bok om hvordan hun smuglet inn en kar hun var veldig interessert i på rommet sitt under et av Frps landsmøter. Foto: TV 2

Den tidligere partilederen og finansministeren virker oppgitt over de mange ryktene som har virret om hennes kjærlighetsliv.

«...altså, disse evinnelige spørsmålene om kjæreste og om legning. Jeg har i alle år blitt omtalt som hardtslående, tydelig og klar i talen.

Er det noen som virkelig tror at jeg ikke hadde turt å stå frem hvis jeg hadde vært lesbisk? For noe forbanna tull. Jeg hadde vært stolt og sagt det høyt hvis jeg hadde vært det. Jeg har så mange homofile venner at det ikke hadde kostet meg en kalori. Jeg kan faktisk ikke akseptere at dette er noe jeg skulle måtte ta avstand fra og svare media at Nei, nei, nei ... Jeg er ikke lesbisk, som om det er noe forferdelig.»

– Knut Arild tør ikke

I kapittelet «En regjering blir til» tar Jensen for seg dagene med regjeringsforhandling med Høyre, Venstre og KrF i 2013.

Det ble tidlig klart at FrP ville i regjering med Høyre, skriver Jensen - spørsmålet var om Venstre og KrF skulle med.



«På et tidspunkt gikk jeg inn til Ole [rådgiver Ole Berget, journ.anm] og sa:



– Knut Arild vil signere, men han tør ikke.

Det var som om KrF begynte å vakle fra det øyeblikket Knut Arild forsto at Trine ikke kom til å bli med. KrF var egentligklar, men turte ikke uten å ha med Venstre. Jeg tror at Knut Arild ville gått inn i regjering med Frp i 2013 om han hadde hatt hår på brystet. Vi opplevde at det i realiteten var Trine Skei Grande som tok beslutningen om at KrF havnet på utsiden.»

TREFFER BLINK: Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide er omtalt i Siv Jensens selvbiografi. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Hareide sier til TV 2 at KrF deltok konstruktivt i de politiske samtalene i Nydalen.

– Jeg tenker at Siv ikke helt forsto hvor vi var i 2013. Det var ikke aktuelt for oss å gå inn i regjering. Hadde Venstre valgt å gå inn i regjering, hadde det skapt en vanskelig situasjon for oss.

– Men jeg har hele tiden ment at avstanden er for stor mellom KrF og Frp, sier Hareide.

– Hva tenker du om at hun nevner din kropp personlig på den måten?

– Der treffer hun blink. Det er ikke så mye hår på brystet hos meg, så der må jeg gi henne fullt ut rett. Men jeg har brukt det håret jeg har på brystet til å si at vi ikke skulle gå inn i regjering med Frp, sier Hareide.

SONDERINGER: Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) , Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) hadde sonderinger i Nydalen etter stortingsvalget i 2013. Foto: NTB

– Kastet opp og nektet å gå ut

Jensen forteller også om sin TV-debut i boken.

«Da jeg nærmet meg debattlokalet i Norsk Form, kjente jeg at nervene satte seg i kroppen. Jeg låste meg inn på do, kastet opp og nektet å gå ut. Folk sto utenfor, ropte og banket på. Men jeg hadde bestemt meg for å bli der inne. Til slutt klarte NRKs debattledere, Ingolf Håkon Teigene og Terje Svabø, å få låst opp døren.»

– Jensen tar med leseren med inn i politikkens bakrom og forteller åpent om dramatiske forhandlinger, oppvaskmøter og håndtering av skandaler, det skriver Kagge forlag, som utgir boken, i en pressemelding.

– Hun skriver åpenhjertig om baksiden av medaljen – å leve i et konstant offentlig lys – og om savnet av en mann å dele gleder og sorger med, skriver forlaget videre.