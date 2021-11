Solbakken ikke bekymret for Ødegaard: – Han er inspirerende

Se Norge-Latvia lørdag fra 17.00 på TV 2!

Ståle Solbakken har samlet det norske landslaget for høstens siste og avgjørende VM-kvalifiseringskamper mot Latvia og Nederland.

Mandag møtte landslagssjefen pressen på Ullevaal, og der ble det selvsagt spørsmål rundt det faktum at Martin Ødegaard de siste kampene har vært ute av Arsenals startoppstilling.

– Han har spilt alle kampene inntil han får et spark på beinet som gjør at han står over en kamp. Da kommer det en annen spiller inn og Arsenal går på en seiersstim. Men han trener veldig lite før den neste, så det er ikke overraskende at han ikke spiller da. Det er forståelig at Arteta fortsetter med det samme laget da, sa Solbakken om sin landslagskaptein, og fortsatte:

– Jeg legger merke til at han er en av de første som kommer på banen, og han er inspirerende når han kommer på banen. Jeg er verken bekymret for hans fotball- eller fysiske tilstand.

I videovinduet øverst ser du Solbakken avsløre hva som gir ham gåsehud!

Les også: Stresser ikke over Ødegaard-benking: - Norges viktigste i de kommende landskampene

Klokkeklar på at Latvia er viktigst akkurat nå

Norge møter Latvia på Ullevaal lørdag og deretter Nederland i det som alle håper kan bli en ren gruppefinale tirsdag i neste uke. Skal det bli tilfelle, må imidlertid den første av de to kampen vinnes til helgen.

– Laguttaket på lørdag vil ikke bære preg av verken Nederland eller gule kort. Det blir ikke noen finale i Nederland hvis vi ikke vinner mot Latvia. Den beste forberedelsen til Nederland er å vinne mot Latvia og gjøre en god kamp mot Latvia, sier Solbakken, som med det bedyrer at det første fokuset handler utelukkende om motstanderne fra Baltikum.

– Treningsarbeidet kan du kombinere littegrann. Det handler om vår måte å tenke på i den helhetlige strukturen. Hvordan vi vil se ut utenfor banen er likt, mens på banen er det forskjellige innganger. Men vi har et grunnspill og et grunnmønster som er i ferd med å bli bedre og bedre, sier landslagssjefen.

Ville ikke si for mye om seriestruktur

Solbakken fikk også spørsmål om de mulige strukturelle endringene i norsk seriespill, men ville ikke si for mye om sine tanker om en eventuell sluttspillmodell.

– De norske klubbene selv kan ta stilling til det. Jeg har en mening om det, men det hører ikke hjemme her nå. Det er et godt erfaringsgrunnlag fra de landene som har hatt det. Danmark har hatt forskjellige seriesystemer, sluttspill og regler. Det er en historie som er litt for lang til å ta her, svarte landslagssjefen.

Mandag var en begrenset dag rent treningsmessig, der «Frode Grodås’ keeperskole» fant sted på Åråsen mens enkelte andre trente restitusjon på Ullevaal.

Landslagssjefen bekreftet også at både Erling Braut Haaland og Patrick Berg er fullstendig uaktuelle for troppen, og at det er utenkelig at de kommer til å slutte seg til laget også inn mot kamp nummer to.