– Hva får vi vanlige folk gjort når finansministeren ikke klarer det?

Midt i valgkampen stilte Trygve Slagsvold Vedum opp for å støtte kampen mot nedleggelse av nærskolen der han og barna hans har gått. Men millionene finansministeren drysser over kommunene ser ikke ut å hjelpe.

40-50 grendeskoler legges ned hvert år i Norge.

Og nærskolen, Breidablikk, like ved gården til Trygve Slagsvold Vedum på Ilseng, kan bli en av de neste i rekken.

For å bremse denne utviklingen gir den nye regjeringen 1,2 milliarder kroner i tilskudd til kommunene, fordelt på en halv million kroner per skole de har.

Dersom kommunene legger ned skoler fører det til en en halv million mindre i bidrag per skole.

Men riset bak speilet i statsbudsjettet er ikke nok til å stoppe mulige skolenedleggelser i Stange kommune, der finansministeren bor.

– Ikke reddet

– Dette betyr ikke at Breidablikk og de tre andre skolene som nå vurderes, er reddet. En halv million til hver enkelt skole er ikke nok til å løse de store økonomiske utfordringene vi har, sier ordfører Nils A. Røhne (Ap).

TRUET: Her er nærskolen, Breidablikk, som kan bli nedlagt.

Han fastlår at vurderingene rundt endring av skolestrukturen i kommunen fortsetter.

Under valgkampen møtte Trygve Slagsvold Vedum opp på folkemøte i regi av FAU ved Breidablikk. Foreldrene frykter nedleggelse av skolen, der også Trygve Slagsvold Vedum og barna hans har gått.

– Dette er hjertesaken min. Det er kampen for nærskolen til dattera mi, i nærmiljøet mitt, sa han ifølge NRK.

– Hva kan vi gjøre?

Foreldrene ved skolen, som har rundt 100 elever, sier de vil fortsette kampen. De er skuffet over at Trygve Slagsvold Vedum og regjeringens endringer i budsjettet ikke ser ut til å hjelpe.

FORTSETTER KAMPEN: FAU-representant Mona Østli

– Jeg stiller meg spørsmålet om hva vi vanlige folk kan få gjort når ikke engang finansministeren kan klare det, sier FAU-representanten ved skolen, Mona Østli.

Stange kommune må ifølge ordføreren kutte nær 50 millioner kroner i budsjettet for neste år.

– Det er veldig krevende. Probemet er at inntektssiden vår ikke tilsvarer utgiftsiden. Og da kan vi ikke frede noen skoler eller legge ned noen, i forkant av behandlingen. Nå skal vi ha prosess, så får vi se hvordan det går, sier ordføreren.

Prøver å argumentere

Foreldrene ved barneskolen på Ilseng opplever det som vanskelig å nå fram med sine argumenter.

– Skolen er i dårlig forfatning. Men vi er ikke enig i at det er så ille at den må rives, og at det må bygges et dyrt, nytt bygg. Vi mener det må være mulig å gjøre andre tiltak og pusse den opp, sier Mona Østli.

Hun understreker at 80 prosent av elevene kan gå til skolen langs en trygg skoleveg.

– Skolen er limet og møteplassen i lokalsamfunnet vårt. Og vi frykter folk vil flytte om den legges ned, sier FAU-representanten.

– Tidligere kutt skapte problemene

Nils A, Røhne er positiv til at kommunene har fått en økning i frie inntekter, i endringsforslaget til regjeringen.

– Det synes jeg er et veldig godt signal, som jeg regner med fortsetter neste år. For dette er jo en tilleggsproposisjon.

Men når du spør direkte. En halv million til skoler betyr ingenting. Mens økning av frie inntekter betyr mye, sier ordføreren.

Han mener kutt fra den borgelige regjeringen har skapt mye av vanskelighetene for kommunene.

– Det mest alvorlige er innskrenkingene som er gjort på eiendomsskatten, framholder han.