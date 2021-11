Tannråte holdt på å koste henne livet – skuffet over regjeringen

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum la frem regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet klokken 12.00 mandag, satt Siri Tuft Lundemoen klistret til TV-skjermen.

Og skuffelsen ble stor.

For i budsjettforslaget nevnes ikke tannhelsereform med et ord - til tross for at regjeringen har varslet at flere skal få gratis behandling hos tannlege.

– Jeg blir veldig fortvilet og veldig lei meg. Men jeg blir egentlig aller mest fly forbannet på styre og regjering i dette landet som ikke gjør noe med det, sier Lundemoen.

– Jeg kunne ha dødd fordi jeg ikke hadde råd til å gå til tannlegen, sier Lundmoen.

En av fem nordmenn synes det er for dyrt å dra til tannlegen, ifølge SSBs levekårsundersøkelse fra august i år.

Blant de 8 prosentene som sier de ikke går til tannlegen selv om de har behov for det, svarer 56 prosent at det skyldes «dårlig råd».

Nå vil Sosialistisk Venstreparti (SV) løfte tannhelsereformen inn i budsjettforhandlingene med Støre-regjeringen.

Paracet og sprit i tennene

Da Lundemoen nærmet seg 40 år, forandret livet hennes seg.

Brått var hun alenemor og økonomien ble dårlig. Hun hadde ikke vært hos tannlegen på om lag åtte år, delvis på grunn av tannlegeangst - nå på grunn av dårlig økonomi.

– Jeg hadde barn jeg måtte prioritere. Og de måtte ha klær og de måtte ha mat. Jeg prioriterte heller at de skulle få være med på aktiviteter og få lørdagsgodt, enn at jeg skulle til tannlegen selv, sier Lundemoen.

Tannråte, vonde vidsomstenner og kronisk betennelse i to tenner: Tannhelsen ble verre og verre. Lundemoen dytter Paracet, Paralgin forte og etter hvert q-tips dyppet i sprit opp i tennene for å lindre smerten.

Da smertene ble uutholdelige dro Lundemoen til tannlegevakten. De fjernet en visdomstann og sendte henne hjem.

– Så våkner jeg om morgenen og har ekstremt vondt. Ansiktet mitt i hvert fall dobbelt så stort. Jeg kjente ikke meg selv igjen, forteller Lundemoen.

KAMPVILJE: Lundemoens egen historie har ført til et brennende engasjement for at alle skal ha råd til å gå til tannlegen. Foto: Geir Johnny Huneide/TV 2

Etter å ha ringt tannlegen og fastlegen uten å få hjelp, ringte hun 113. Hun ble hentet i ambulanse og etter hvert fraktet til Haukeland sykehus. Der ble hun liggende i 10 dager.

– Jeg hadde betennelse på grunn av tannråte. Den gikk i blodbanen og ble til blodforgiftning. Får du det har du 50 prosent sjanse til å overleve.

Hun måtte gjennom fire operasjoner.

– Det gikk bra med meg, men det er ikke alle det går bra med. Det er noe som er riv ruskende galt. Du får ikke hjelp og støtte til å gå til tannlegen, men du får 10 døgn og fire operasjoner gratis på sykehus når du er døden nær, sier hun.

– Jeg blir rasende, for Norge er et velferdsland. Og at folk skal oppleve sånt i et velferdsland, det henger ikke på greip, sier Lundemoen.

Tar tannhelse til forhandlinger

SV er regjeringens foretrukne budsjettpartner - og vil ta kampen for de som er i Lundemoens situasjon.

– Tannhelsereform er en av de velferdsreformene vi absolutt tar med oss inn i forhandlingene, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.

BUDSJETTKRAV: Tannhelse er blant temaene SV vil løfte i forhandlinger. Foto: Stian Lysberg Solum

– Vi mener det er viktig å bygge ut velferden vår, at de kostnadene som folk må betale i dag på egenhånd er noe vi kan finansiere gjennom fellesskapet sånn vi gjør det med sykehus, skoler, andre deler av velferden, sier Kaski.

Hun er forhandlingsleder for SV, og varsler at dette er ett av flere usosiale kutt partiet vil rette opp for å støtte de med dårlig råd.

– Der er Arbeiderpartiet og Senterpartiet for dårlig i sitt budsjettforslag. Det er ingen grunn til å frede en lang rekke smålig usosiale kutt som rammer mange av de som har aller minst i Norge, sier Kaski til TV 2.

– Tannløst

Også Rødt er skuffet over tannhelsemangelen i budsjettforslaget.

– For alle som sliter med høye tannlegeregninger er Støre-regjeringas forslag tannløst og skuffende, sier finanspolitisk talsperson for Rødt, Marie Sneve Martinussen.

– Et massivt flertall ønsker seg en tannhelsereform som sikrer gratis behandling på lik linje med andre helsetjenester, likevel kommer det null og niks fra regjeringa, i strid med Hurdalsplattformens mål om å behandle tennene som en del av kroppen, sier Martinussen.

SV og Rødt får støtte av Tannlegeforeningen.

– Dette er skuffende og svakt av regjeringen. Vi har i flere år, og særlig denne høsten påpekt at det ikke finnes overordnet strategi eller plan for utvikling av tannhelsetjenesten og hvordan den sosiale ulikheten i oral helse skal utjevnes, sier Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening.

De mener det haster å få på plass tiltak for de med dårlig råd, permitterte, arbeidsledige og de med dårlig tannhelse.

– Vi anser munnen for å være en del av kroppen og vil ha best mulig tannhelse for pengene, så lenge pengene er begrenset må vi jobbe for de med størst behov, sier Steinum.

Har varslet endringer

Selv om tannhelsereformen glimrer med sitt fravær i budsjettforslaget, har regjeringen varslet endringer på feltet i Hurdalsplattformen.

På spørsmål om hvorfor tannhelsereformen ikke nevnes i budsjettforslaget svarer helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), dette:

– Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at vi vil:

Styrke det forebyggende arbeidet for god tannhelse.

Sikre på en bedre måte at de som har rett til gratis offentlig tannhelse, får et riktig og godt tilbud.

Styrke støtteordningene til de med dårligst råd og de med sykdommer som gir dårlig tannhelse, og gjennomgå refusjonsordningene på tannhelsefeltet.

Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.

Kampvilje

Lundemoens egne erfaringer har ført til et brennende engasjement for at alle skal ha råd til å gå til tannlegen. Nå er hun medlem av partiet Rødt og en av administratorene i Facebook-gruppen Tannbehandling/økonomi. Den har i skrivende stund 78.000 medlemmer.

Der går diskusjonen høyt etter regjeringens budsjettfremleggelse mandag.

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra politikere på at de virkelig har fått øynene opp for hvor ille det er og hvor mange dette gjelder, når de har vært inne på gruppen.

Nå ber hun også regjeringspartiene om å ta seg en titt.