Fastlege dømt til fem og et halvt års fengsel for voldtekt

En fastlege er i Oslo tingrett dømt til fem år og seks måneder i fengsel for å ha voldtatt en pasient. Flere ganger injiserte lege morfin i en kvinnelig pasient, før han utnyttet henne seksuelt.

I mars 2018 hadde den fornærmede kvinnen opplevd en traumatisk hendelse. Hun oppsøkte derfor fastlegen, som reiste hjem til henne og injiserte et beroligende middel.

Siden utviklet de to en seksuell relasjon, har de begge forklart. Samtidig fortsatte mannen som fastlege for kvinnen og barna hennes.

Et halvt år senere, i september 2018, anmeldte kvinnen mannen.

Nå er han altså dømt i Oslo tingrett.

Retten viser til at det var tiltalte selv som frambrakte fornærmedes tilstand ved å injisere morfin. Handlingen framstår som veloverveid og planmessig.

Den tidligere legen er dømt for samtlige punkter i tiltalen, som omhandler seksuell omgang med en bevisstløs person, misbruk av stilling og fremstillinger som seksualiserer barn.

«Så tar vi og leker vi tre»

På kvinnens telefon fant politiet en rekke tekstmeldinger fra fastlegen, der han skriver seksualisert både om henne og hennes datter på under 10 år.

«Jeg vil du skal ta på stay ups, men ingen truse eller BH. Liten morgenkåpe eller kort kjole over. Ta litt glid på deg og ta med den lille rosa vibratoren til å kose deg med. Send meg en SMS når du er klar. Så ringer du meg på FaceTime når du går inn, slik at jeg kan få være med og se», skriver han.

«Jeg vil se ansiktet hennes og se at du tar på håret hennes. Og løft opp dyna så jeg får se bena og trusa», skriver han videre.

Mannen skrev også om hvordan kvinnen skulle gi barnet sovemedisiner, og at han selv deretter skulle komme på besøk. «Så tar vi og leker vi tre», skriver han.

Retten finner det bevist utover en hver rimelig tvil at mannen sendte meldingene, og at de handler om fornærmedes datter.

Han ble pågrepet dagen etter anmeldelsen, og satt ti uker i varetekt. I løpet av denne perioden mistet han også legeautorisasjonen.

– Populær lege

«Retten er ikke i tvil om at dette ikke var et alminnelig kjærlighetsforhold og at tiltalte skaffet seg den seksuelle omgangen ved å misbruke sin stilling som lege», heter det i dommen.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes mannen til å betale en oppreisning på 275.000 kroner til den fornærmede kvinnen.

Oslo tingrett skriver videre:

«Tiltalte har gitt fornærmede flere injeksjoner med Sobril og morfin intravenøst uten å redegjøre for dette i pasientens journal. Injeksjonene har ofte skjedd i forbindelse med seksuell omgang med pasienten så vel på legekontoret som på pasientens oppholdssted. Han har utøvd vold mot pasienten i form av spark, slag og halsgrep.»

FORSVARER: Advokat Oscar Ihlebæk, her avbildet i 2017, er mannens forsvarer. Foto: Terje Pedersen

– Han var en av landets mest populære fastleger, med et stort og betydelig antall personer på sin liste. Dermed raste verden på sett og vis sammen for ham da han ble pågrepet, sa mannens forsvarer, Oscar Ihlebæk i retten.

– Vil dere anke dommen?

– Det kan jeg ikke ta stilling til på nåværende tidspunkt. Jeg har ikke fått lest dommen og dens premisser. Jeg har heller ikke snakket med min klient enda, sier Ihlebæk til TV 2.

Retten har også bestemt at mannen aldri skal få jobbe som lege igjen.