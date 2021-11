Knutsen oddsfavoritt til Premier League-jobb

To Premier League-managere mistet jobben sin i helgen, og i både Aston Villa og Norwich jobbes det nå iherdig med å få nye sjefer på plass i løpet av landslagspausen.

Til sistnevnte jobb er det ifølge det engelske oddsmarkedet to navn som peker seg ut som høyaktuelle erstattere: Tidligere Chelsea-sjef og Premier League-legende Frank Lampard og Bodø/Glimt-sjef Kjetil Knutsen.

– Nordmannens rykte har vært med på en meteorisk reise de senere år etter at han har transfomert Bodø/Glimt til ett av Norges beste lag, skriver nettstedet Norfolk Live mandag formiddag i forbindelse med at Knutsens navn igjen er løftet til toppen av bookmakernes lister.

Til tross for ryktene som florerer i England og bookmakernes stadig synkende odds, skal det etter det TV 2 kjenner til ikke ha vært noe kontakt mellom Norwich og Knutsen, dem som jobber for ham eller Bodø/Glimt.

Nordmannens bragder med bodøværingene er med andre ord for alvor begynt å gjøre seg gjeldende utover landets grenser, og spesielt de to imponerende opptredenene mot José Mourinhos Roma i Europa Conference League har fått de større fotballnasjonene til virkelig å merke seg 53-åringen fra Arna.

Solbakken: – Ikke så rart

Landslagssjef Ståle Solbakken har selv en trenerkarriere i England å se tilbake på, og har følgende å si om Knutsens kandidatur til Norwich-jobben:

– Han har vist han er «The Special One», så det er ikke så rart, sier Solbakken med et smil til TV 2 på mandagens pressekonferanse.

– Når Bodø/Glimt har bevist at de kan hevde seg i Europa, vil det alltid gi mye mer grobunn for sånne spekulasjoner om andre klubber. Bodø/Glimt har vært en mønsterklubb på hvordan de har hentet spillere, satt dem inn i system, utvikling av spillere og tålmodighet. De to siste årene har de fått godt betalt for det, så jeg synes ikke det er rart (spekulasjoner om større jobber), sier han.

Solbakkens korte periode i Wolverhampton endte med sparken etter en halv sesong på nivå to, men i sin rolle i toppfotballen har han åpenbart fulgt engelsk fotball tett både i forkant og etterkant.

– De (Norwich) har en sportsdirektør (Stuart Webber) som ser ganske mye til Skandinavia. Jeg kjenner ham ganske godt. Vi møttes i døren i Wolverhampton – han på vei inn, jeg på vei ut. Jeg har pratet mye med ham, også når det gjelder Mathias (Normann). Han er en oppegående fyr, sier landslagssjefen.

– Forventer du å få noen spørsmål om Knutsen de neste timene?

– Nei, det gjør jeg ikke. Hvis det skjer, tror jeg han har gjort forarbeidet selv, så det tror jeg ikke du skal være redd for, svarer Solbakken.

Lampard og Hodgson nevnes også

Norwich tok sin første seier for sesongen i 2-1-seieren borte mot Brentford lørdag, der blant andre Mathias Normann scoret sitt første for de kanarigule.

Allikevel valgte Premier League-jumboen å kvitte seg med manager Daniel Farke i etterkant av triumfen. Tyskeren har allerede rykket både opp to ganger og ned en gang med Norwich i løpet av sine fire år i klubben.

I tillegg til Lampard og Knutsen er også rutinerte Premier League-managere som Roy Hodgson og Steve Bruce blant navnene som sirkulerer rundt den ledige jobben.

