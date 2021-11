Strømekspert om skrekkscenario: – Det er spøkelset her nå

– Enn så lenge er det jo ikke så kaldt, så forbruket kan jo fortsatt stige 20-30 prosent utover vinteren. Dette i dag kan bare være starten på nye rekorder, ikke hver dag, men innimellom, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til TV 2.

PEKER PÅ VINDEN: Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Foto: Volue Insight

Søndag kom meldingene om at prisen på strøm kom til å eksplodere flere steder i landet mandag, og med det gi årets så langt høyeste pris per kilowatt time. Høyest var prisprognosen for Sør-Norge, hvor det mellom klokken 17 og 18 ble spådd en strømpris på 2,80 kroner.

– Hverdagene er dagene med høyest strømpris, og da på tidspunkter hvor det er aller høyest forbruk. De mest utsatte timene er 08-10 og 16-18. Mandag har en tendens til å bli litt ekstra utsatt fordi været kan ha slått om i løpet av helgen, forteller kraftanalytikeren.

Han trekker frem spesielt én værfaktor som gjør at mange i Sør-Norge opplever høye priser på strøm nå.

– Det er stor bevegelse i alt av fornybar energi, ikke bare i Norge, men i hele Norden og Europa. Vind er en av hovedforklaringene på at strømprisen skifter såpass mye, forklarer Lilleholt.

Kraftanalytikeren sier at nest etter lite vind, spiller fallende temperaturer inn på strømprisen, men ikke på timen, slik som fravær av vindkraft gjør.

– Spøkelset her nå er om det skulle bli en kald vinter med lite vind.

Les hva energimeteorologen sier om sesongvarselet for vinteren lenger ned i artikkelen.

Ifølge Lilleholt produserer vindkraft mellom fem og ti prosent av det totale strømforbruket i Norge, mens vannkraft produserer over 90 prosent. Samtidig påpeker han at det er investert mye i vindkraft de siste årene og at produksjonen kommer til å stige.

Må brukes når den er der

Men hva er det egentlig som gjør at prisene blir så høye med én gang vinden letter? TV 2 har spurt NTNU-professor Magnus Korpås, som oppsummerer årsakene bak de jo-jo-aktige strømprisene slik:

PROFESSOR: Magnus Korpås, professor ved institutt for elkraftteknikk ved NTNU. Foto: NTNU

Vindkraften må brukes når den kommer, og det kan man jo ikke planlegge. Vindkraft kan ikke spares opp.

Når det blåser mye, erstatter vindkraften annen kraftproduksjon som er dyrere å produsere. Jo mer vindkraft på kontinentet, jo billigere blir strømmen.

I Europa er det nå i utgangspunktet veldig høy pris på strøm på grunn av lave gasslagre.

Når det ikke blåser, må kraftforbruket i Norge dekkes av noe annet. Dyr gass i kombinasjon med lave magasinfyllinger i Sør-Norge, gjør at strømmen blir ganske dyr i de timene og dagene det er lite vind, for da må man ty til gasskraft.

Men så er det slik at man vet sånn cirka hvor mye det blåser i løpet av et helt år. I Nord-Europa blåser det mest på vinteren når man bruker mest strøm, og minst på sommeren når man bruker minst. Så vinden hjelper over tid til mest når nordmenn trenger den som mest.

Oppsummert er vi mer avhengige av vindkraft når vi ikke har vann i magasinene og gassen er dyr.

– Så er spørsmålet om det er et problem at prisene varierer fra time til time og dag til dag, så lenge vindkraften trekker ned gjennomsnittsprisen totalt sett. Det er bedre at prisen varierer mye og ender opp lavt enn at prisen alltid skulle vært høy, som den hadde vært uten vindkraft, sier Korpås.

Slik ser varselet for vintermånedene ut

– Det dårligste scenariet er kaldt og lite nedbør, i tillegg til lite vind både her og på kontinentet, sier energimeteorolog i StorGeo, Lillian Bergheim, til TV 2.

Hun har tatt en titt på sesongvarselet som sier noe om hvordan vintermånedene ser ut til å bli:

Desember: Temperaturene ser ut til å bli liggende rundt det som er normalt eller kanskje litt mildere for desember i Norden. For Norge sin del betyr det en fuktig måned, men hvor nedbøren vil komme, er uklart. Konklusjonen fort kontinentet sier at det blir normale forhold for desember.

Temperaturene ser ut til å bli liggende rundt det som er normalt eller kanskje litt mildere for desember i Norden. For Norge sin del betyr det en fuktig måned, men hvor nedbøren vil komme, er uklart. Konklusjonen fort kontinentet sier at det blir normale forhold for desember. Januar: Varselet sier ikke så mye om hva som ventes av vind på kontinentet, men det sier at det mest sannsynlig kommer en eller annen form for lavtrykksaktivitet med temperaturer og nedbør over normalen, og kanskje også da litt mer vindfylt.

Varselet sier ikke så mye om hva som ventes av vind på kontinentet, men det sier at det mest sannsynlig kommer en eller annen form for lavtrykksaktivitet med temperaturer og nedbør over normalen, og kanskje også da litt mer vindfylt. Februar: Økt sjanse for en tørr og kald vintermåned, og altså da litt dårlige nyheter for vindkraften.

– Må regne med svingninger fremover

Energipolitisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver i Huseierne, Linda Ørstavik Öberg, forteller at usikkerhet rundt strømregninger er noe som preger en del av deres medlemmer.

– Mange opplever svingningene som litt vanskelige, og de blir redde for hvor mye det kommer til å svinge hvis det blir riktig kaldt og hvor mye det vil påvirke strømregningen deres.

Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver. Foto: Huseierne

Hun sier norske husholdninger nok bare må regne med at det blir store svingninger fremover.

– Vi er koblet sammen med Europa, og når man slår av gasskraftverkene og satser mer på vann og vind, så blir man også mer avhengige av det. Det at vi kan se større svingninger fremover enn vi er vant til, er nok noe vi må regne med. Dette vil jo kunne gi store variasjoner.

I det endrede statsbudsjettet kutter regjeringen elavgiften med 48 prosent fra januar til mars og med ni prosent resten av året. Dette tilsvarer et kutt på 2,9 milliarder kroner, noe som vil utgjøre om lag 10 øre kilowattime fra januar til mars. Dette synes Ørstavik Öberg er en god begynnelse, samtidig mener hun det er momsen på 25 prosent som kommer oppe på høye strømregninger, som gjør at tusenlappene fort flyr.