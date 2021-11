Savnet tenåringsjente reddet av tegn hun lærte på TikTok

En savnet tenåring ble reddet av politiet etter at hun signaliserte om hjelp ved å bruke en håndbevegelse fra TikTok.

Den 16 år gamle jenta fra Asheville i North Carolina ble meldt savnet av foreldrene sine tirsdag forrige uke, ifølge Laurel County Sherrif's Office i Kentucky.

To dager senere ble hun reddet etter å ha signalisert med en håndbevegelse som har gått viralt på TikTok, som representerer vold i hjemmet.

Medier som The Huffington Post og CNN har også omtalt saken.

Brukes i nød

Torsdag forrige uke ringte en bilist i Kentucky nødnummeret, for å si at han så en jente som var i nød i et kjøretøy på en motorvei, skriver CNN.

– Innringeren var bak kjøretøyet og la merke til en kvinnelig passasjer som gjorde håndbevegelser kjent fra den sosiale plattformen TikTok, og som representer vold i hjemmet, står det i en uttalelse som ble lagt ut av politiet på fredag.

Håndbevegelsen er et enhåndstegn man kan bruke om man er i nød, ifølge Canadian Women's Foundation.

De som bruker signalet holder hånden opp med håndflaten vendt ut, stikker så tommelen inn i hånden, og lukker fingrene for å fange tommelen.

Arresterte mannen

Politiet fortalte til CNN personen som meldte det inn, ble liggende bak kjøretøyet i omtrent 11 kilometer.

Politiet klarte å stoppe bilen og redde ut tenåringen.

Kidnapperen tok med seg tenåringen fra North Carolina til Ohio, hvor han har slektninger, opplyser politiet videre. Men de forlot Ohio da slektningene hans fant ut at tenåringen var mindreårig og meldt savnet.

– Vi vet ikke hvor lenge hun gjorde dette til andre bilister på motorveien, i håp om at noen skulle legge merke til at hun var i nød. Til slutt var det noen som la merke til det, sier politiet.

Politiet arrestere mannen på torsdag og siktet han for bortføring og for besittelse av overgrepsmateriale av mindreårige.

Brukt av flere

Håndsignalet som tenåringen brukte ble startet i en kampanje av Canadian Women's Foundation våren 2020, og har deretter gått viralt både på TikTok og Instagram Reels.

Etter at det ble kjent at tenåringen ble reddet ved bruk av TikTok-trenden har det tatt av på sosiale medier, og flere har delt signalet på Twitter.

Instagram-eventyreren Gabby Petito skal også ha brukt tegnet i møte med politiet tidligere i høst, ifølge The Sun.

– Gabby Petito så ut til å signalisere om hjelp ved å bruke håndsymbolet for vold i hjemmet da Moab-politiet stoppet henne før hun døde, hevdet TikTok-speider.

Petito kom aldri tilbake fra bilferien med kjæresten, og forsvinningsmysteriet vekket stor internasjonal oppmerksomhet.

Håndbevegelsen er ikke ment å referere til noen ord, bokstaver eller ideer på tegnspråk, skriver stiftelsen på sine nettsider. Det canadiske døveforbundet var involvert før lanseringen av kampanjen.