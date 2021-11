Reaksjoner på budsjettet: – Den grønne bløffen er avslørt

– Dette er for grått og for smått for Norge. Her er det noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, slik SV vil, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun sier der det opp til regjeringen å komme SV i møte og sikre flertall for budsjettet.

– SV er klare til å forhandle om de løsningene Norge trenger, for å sikre rettferdig fordeling, god velferd og at Norge tar ansvar for klimakrisen. Budsjettet må gå mye lenger på områder som ulikhet, klima og velferd, sier hun.

Ikke nok

Kaski sier det er flere positive enkeltgrep i dette budsjettet. Men ikke nok til å få ned ulikheten og bygge ut velferden i Norge, mener hun.

Heller ikke Rødt lar seg imponere av regjeringens budsjett, og ser få forskjeller fra Solberg-regjeringens budsjettforslag.

– Vi har et folkeflertall som ønsker et reelt retningsskifte, men en ny regjering som vil beholde alt for mye av den gamle høyrepolitikken, sier Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson i Rødt.

– Budsjettforslaget er langt fra nok til å snu forskjellsutviklingen. Dette kunne vært en merkedag i kampen mot Forskjells-Norge, men dessverre freder regjeringa 30 milliarder av skattekuttene til Erna Solberg, viderefører kuttet i feriepenger for arbeidsledige og lar store deler av høvelkuttene i offentlig sektor stå i fred, legger Martinussen til.

Kritisk til klima

SV er også kritisk til regjeringens klimapolitikk, og mener budsjettet ikke går langt nok i å takle utfordringene verden står overfor.

– Vi trenger mer kraftig, grønn industripolitikk som bygger grønne arbeidsplasser, som sørger for at Norge omstilles fra en oljenasjon til en klimanasjon, avslutter Kaski.

Her før de støtte fra Venstre:

– Den grønne bløffen er avslørt. Regjeringen snakker grønt i Glasgow, men svekker klimainnsatsen her hjemme, sier nestleder Sveinung Rotevatn.

Venstre anklager regjeringen for å svekke effekten av CO2-avgiften ved å senke veibruksavgiften.

– Når vi i tillegg ser at regjeringen kutter i el-bilfordelene, kutter i skogvernet, kutter i tilskuddene til Nysnø med 400 millioner og kutter 72 millioner til miljøteknologiordningen, er dette steg tilbake for klimaet, sier Rotevatn.

Heller ikke Rødt lar seg overbevise av Vedums klimaløfter:

– Klimaprofilen er så grå at jeg lurer på hva regjeringa holdt på med i Glasgow. Budsjettforslaget tar overhodet ikke alvoret fra klimatoppmøtet innover seg. I en verden som trenger kraftfulle klimakutt kjører de status quo, det satses fortsatt massivt på mer olje og motorveier, sier Martinussen.

– Klima er budsjettvinner

Der hvor flere partier reagerer på at budsjettet gjør for lite for å takle klimaspørsmålene, mener Fremskrittspartiet at regjeringen bruker for mye på klimatiltak.

– Klima er budsjettvinner, sier Frp-leder Sylvi Listhaug, som er bekymret for hva forhandlingene med SV vil bringe.

– Dette budsjettet prioriterer sløsefest på symbolske klimatiltak mens vanlige folk får økte skatter og avgifter. At det etterpå skal forhandles med avgiftsentusiastene i SV er bekymringsfullt, sier partilederen.