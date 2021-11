En kan lære mye av Ingvild Flugstad Østbergs lange vei tilbake til skiløypa. For det første er dette beviset på hvor viktig det er at det finnes en helseattest. Samtidig viser det oss at det finnes en utvei også i de tilfellene der kroppen presses forbi grensene for hva som er sunt.

I tillegg kommer man ikke unna at dette rent kommunikasjonsfaglig kunne og burde vært løst bedre.

For om man tar det siste først, nemlig hvordan dette er løst rent kommunikasjonsfaglig, kommer man dessverre ikke unna at forbundets omdømme også i denne saken har fått seg en liten knekk. Som utøver kommer Ingvild Flugstad Østberg selv relativt godt ut av dette, da en skal være rimelig kald for ikke å ha sympati med en utøver som åpenbart har det vanskelig.

Krever ryggrad

Saken burde derimot vært kommunisert åpent fra første stund, med utøverens velsignelse. Da ville man unngått alle spekulasjoner og spørsmål, samtidig som man kunne bidratt til å løfte frem en viktig sak. Debatten de siste ukene har vist oss nettopp det. Det ville også Flugstad Østberg selv ha tjent på, og nå som hun snart er tilbake med startnummer på brystet benytter hun forhåpentligvis anledningen til bli et enda større forbilde enn hun allerede er. Aldri har det vært bedre lagt til rette for å fortelle ens egen historie.

Måten dette har blitt løst på rent helsefaglig, fremstår imidlertid ganske så annerledes. Her har både landslagsledelsen og deres prinsippfaste lege Øystein Andersen vært tydelige fra første stund. I møte med utøveren har man, i motsetning til i media, kalt en spade en spade. Å nekte en av sine største stjerner å gå både verdenscup og mesterskap, i flere sesonger, krever ryggrad. Det samme gjør det å holde et helt landslag ute av verdenscupen, i flere tilfeller på tross av utøvernes egne ønsker.

Avgjørelsene kan selvsagt diskuteres, også av oss uten medisinskfaglig bakgrunn, men at det har blitt stilt krav fra landslagslegen om både det ene og det andre de siste to sesongene finnes det ingen tvil om. Forhåpentligvis smitter disse tydelige standpunktene over på hva som kommuniseres utad. Åpenhet og tydelighet kommer man langt med, enten man snakker om helseattest, korona eller noe annet.

Helseattest er svaret

Uten helseattesten hadde det imidlertid vært umulig å være så tydelig. Ja, faktisk ville det nærmest vært umulig å fange opp tilfeller som dette, eller i det minste å nekte noen å gå skirenn og å delta på samlinger. Så viktig er helseattesten.

Se bare på hvor åpent og effektivt regionlaget Team Elon Vest løste utfordringene med en av de største talentene bak landslagsjentene, Karoline Simpson Larsen. Det er et eksempel til etterfølgelse og nok et bevis på betydningen av helseattesten og tett dialog mellom utøver og støtteapparat.

I flere tiår har både landslagsledere, -trenere og -leger vært klar over utøvere som har hatt problemer, både i og utenfor langrennssporet. Uten helseattesten har man meg bekjent ikke hatt myndighet til å frata noen retten til å trene og konkurrere på høyeste nivå. Med helseattesten kan man det, og det kan i ytterste konsekvens bidra til å redde liv. På dette området har det skjedd mye siden 80-tallet.

Hvis ikke det internasjonale skiforbundet (FIS) nå skjønner at dette er noe som bør innføres for alle land, for eksempel gjennom en ansvarlig lege i hvert land ledet av et medisinsk utvalg i FIS, skjønner jeg ingen verdens ting. Det blir for ordens skyld for lettvint å peke på BMI alene, som man gjør i hoppsporten, men noe bør gjøres.

Svaret ligger i en utvidet helsesjekk, med en tilhørende attest som bekrefter at utøverne er friske og sunne. Verre er det ikke. Klarer vi samtidig å snakke åpent om utfordringene som følger med toppidretten, ja, da har vi kommet fryktelig langt.