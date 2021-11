Coop beklager: Ribba var fylt med plastbiter og lange, mørke hår

Onsdag 3. november var kvinnen i 60-årene på matbutikken Coop Prix på Gvarv. Hun plukket med seg en frossen tynnribbe, da hun hadde planer om å lage sylte.

– Jeg kjøpte en tynnribbe fra Coop, som lå i frysedisken. Jeg lot den tine over natta, og torsdag kveld skulle jeg tilberede den, forklarer kvinnen, som ønsker å være anonym av private årsaker.

Hun klippet opp plasten, la den på benken og skulle til å strø på salt og pepper.

– Da jeg tok tak i siden for å snu den, så merket jeg noe som føltes som tynne isflak. Jeg stussa litt, fordi jeg trodde den ikke hadde tint.

Saken ble først omtalt i Varden.

Lange, mørke hårstrå

Det kvinnen trodde var frossent kjøtt, viste seg å være små plastbiter.

– Da jeg kikka nøyere etter, fant jeg 12-14 plastbiter og flere lange, mørke hårstrå. Det var ikke noe hyggelig.

Kvinnen, som er i 60-årene fra Midt-Telemark, tok bilder av funnet og kjørte samme kveld tilbake til butikken med tynnribba.

Hun beskriver plastbitene som halvannen til to centimeter store.

– Jeg snakket med en ansatt og viste henne både ribba og bildene. Hun ble like forskrekket som meg. Hun fant også flere hårstrå enn de jeg hadde oppdaget.

Flere mørke, lange hårstrå var klistret på ribba. Foto: Privat

– Ønsker ikke at andre opplever det

Coop-medarbeideren fortalte at tynnribba ble levert til butikken i frossen tilstand.

– Hun tok flere bilder og skulle sende de til butikkens daglige leder. Hun ville tilby meg pengene tilbake, men jeg takket nei. Jeg vil heller følge med hva som skjer videre, sier kvinnen, og legger til:

– Jeg anbefalte at de fjernet de andre tynnribbene fra frysedisken. Jeg ønsker ikke at flere skal oppleve det samme. For meg er det viktig at Coop finner årsaken, forhindrer at det gjentar seg og at de ordner opp i problemet.

To dager senere, lørdag 6. november, var kvinnen tilbake i butikken for å handle. Hun oppdaget at frysedisken fortsatt var full av Coops tynnribbe.

– Jeg kommenterte det da jeg kom til kassa, og viste bilder. Men, det virket helt ukjent for medarbeiderne som satt der. Jeg trodde kanskje det hadde blitt et tema i butikken, men de visste ikke noe om det, sier kvinnen, og legger til:

– Jeg satser ikke på å kjøpe den samme ribba til jul. I hvert fall ikke enn så lenge.

SKARP: En av de mange plastbitene kvinnen fant i tynnribba. Foto: Privat

– Det skal ikke skje

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, sier til TV 2 at fremmedlegemer i produkter dessverre kan forekommer fra tid til annen, men at det ikke skal skje.

– Vi setter stor pris på at kunder som opplever dette kommer tilbake med produktet, slik at de kan få pengene tilbake – og slik at vi kan spore produktet og funne ut hva som har skjedd.

Han forklarer Coop, sammen med leverandør, nå skal finne ut hvor feilen har oppstått.

– Vi tar plastbitene fra pakka og sjekker når produktet er produsert. Vi går det etter i sømmene. Det hender heldigvis ikke ofte, men det kan altså skje.

BEKLAGER: Harald Kristiansen sier til TV 2 at de er i gang med undersøkelser av produktet. Foto: John Andreassen/Coop

Avventer

Kristiansen forteller at han har oversendt bilder og informasjon til kvalitetsavdelingen som er i gang med undersøkelsene, sammen med leverandøren.

– Det er ikke slik vi vil at kundene skal oppleve våre produkter, og vi beklager derfor det som har skjedd.

– Hvorfor har dere ikke fjernet tynnribbene?

– Selv om ett produkt inneholder plast, betyr det ikke at det er i alle pakkene. Derfor undersøker vi foranledninger før vi trekker produktene tilbake. Det handler også om matsvinn, vi ønsker ikke å kaste mat dersom det er trygt å spise.

Kommunikasjonssjefen påpeker at det blir tatt ulike vurderinger hver gang noe slikt oppstår, men at mattryggheten alltid går først.

– Dette er et fremmedlegeme, så det er ikke stor sannsynlighet for at det finnes i flere pakker. Når det er snakk om fremmedlegemer, så tar vi oss tid til å finne ut av hvor det kan komme fra, avslutter Kristiansen.