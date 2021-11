Da Solberg-regjeringen la frem sitt statsbudsjett i høst, lå det an til en kraftig avgiftsskjerping for de fleste ladbare hybridene.

Nå er det klart at den nye regjeringen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viderefører dette i sitt budsjett.

Tradisjonelt har de ladbare hybridene kommet svært gunstig gjennom det norske avgiftsssystemet.

I dag må bilene klare minst 50 kilometer på strøm for å få maksimalt fradrag. I neste års statsbudsjett endres dette.

Konkret handler det om å øke avgiftene for ladbare hybridbiler, ved at grensen for fullt vektfradrag økes til 100 kilometer elektrisk rekkevidde og fradraget reduseres fra 23 prosent til 15 prosent. Det vil gjøre at mange biler blir mye dyrere enn i dag.

Får dårlig tid

Fra bilbransjehold har reaksjonene vært sterke. Flere mener at det nye avgiftssystemet kan bli dødsstøtet for de ladbare hybridene i Norge.

Det er også klart at svært mange kunder nå har dårlig tid med å skaffe seg bil til «gammel» pris. Det igjen vil kunne føre til et rush hos forhandlerne.

En av dem som etter alt å dømme vil øke mest i pris, er den store og ladbare SUV-en Ford Explorer. Den vil få hele 81.035 kroner mer i avgift.

Noen elbileiere merker høye strømpriser bedre enn andre

Toyota RAV4 er Norges mest solgte ladbare hybrid så langt i år. Med det nye systemet vil den øke avgiftene fra 43.800-48.200 kroner, avhengig av modellvariant.

Blir dyrere enn antatt

Her spiller det også inn at flere importører har problemer med å få inn nok biler til landet. Den problemstillingen var der allerede før den varslede avgiftsøkningen. Internasjonal mangel på halvledere gjør at mange bilprodusenter har måttet redusere produksjonen. Dermed har ventetiden på mange modeller blitt betydelig.

Det siste er noe som kan skape utfordringer for flere bilimportører. Mange ladbare biler er allerede i bestilling. Her risikerer man at avgiftene blir mye høyere enn da kundene tegnet kontrakten.

Mener budsjettet er en avgiftsbombe for brukte elbiler

Mange biler blir mye dyrere Bransje-nettstedet BilNytt.no har laget en avgiftskalkulator hvor du enkelt kan sjekke hvordan de ulike bilmodellene kommer ut. Her er noen av avgiftsøkningene de har kommet frem til: Ford Explorer + 81.037 kroner

BMW X3 + 74.720 kroner

Mitsubishi Eclipse Cross + 65.455 kroner

BMW X5 + 59.890 kroner

BMW 3-serie X-Drive + 44.541 kroner

BMW X1 + 42.774 kroner

Ford Kuga + 20.530 kroner

Peugeot 3008 + 47.817 kroner Klikk her for å komme til avgiftskalkulatoren hos BilNytt.no

Video: Dette var den ladbare bestselgeren i Norge i mange år