Beskrev Jakten-Tina som «drømmedama» – ble dumpet

Tina Kristiansen (26) har vært svært populær blant frierne hennes denne høsten, hvor hver og en av dem har vist stor interesse for å bli hennes utkårede.

Frier Svein Erik Torvik (32) hadde selv akkurat beskrevet Kristiansen som «drømmedama» – men følelsen var dessverre ikke gjengjeldt. Denne gangen var det nemlig Torvik som fikk bonderomantikk-drømmen knust.

Se videoen av Svein Erik som blir sendt hjem av Tina i toppen av saken.

Vanskelig setting

Da TV 2 ringer Torvik for en prat om avskjeden med Kristiansen, kan han fortelle at det går fint.

– Jeg opplevde veldig mye gøy. Både det å treffe Tina, men også å se hvordan hun levde og bodde, forteller han over telefon.

– Men vi er jo flere menn som konkurrer om samme dame, så det er jo en vanskelig setting, fortsetter han.

De fleste er ikke vant til å date i gruppe, noe Torvik også på kjente på. Han forklarer at han tenkte mye rundt de andre friernes følelser, i tillegg til hvordan å stikke seg ut fra mengden – uten å bli for mye for bonden.

– Hvis fire-fem stykker begynner å trenge seg på, så kan det bli for mye for Tina. Så det var litt vanskelig, forteller han.

Må lete lenge for å finne noen like bra

Før Torvik ble sendt hjem, fortalte han 26-åringen at han hadde et sterkt ønske om å bli igjen på gården, i tillegg til at han ikke hadde noen problemer med å flytte fra Trondheim til Tønsberg for henne. Til kamera forteller han at hvis han skulle tegnet «drømmedama», hadde han tegnet Kristiansen.

– Hun er det fineste menneske jeg har møtt. Hun passer helt min beskrivelse av drømmedama, sier han i episoden.

Til tross for dette, var det 32-åringen som måtte reise hjem. Han er synlig skuffet over det i episoden.

– Hvis det ikke skal bli oss, tror jeg at jeg må lete i ganske mange år for å finne noen som er i nærheten av Tina, sier han til kamera, og spekulerer i om han kan ha blitt for mye for bonden.

– Det var jo kjipt, men til syvende og sist er det Tina sitt valg. Jeg har nå vært meg selv, sier han da TV 2 spør han om hva han følte rundt hjemsendelsen.

Han forklarer også at han føler han og Tina nå er et avsluttet kapittel.

– Så lenge hun er fornøyd, så syns jeg det er flott, forteller han.

– Men jeg hadde jo selvfølgelig lyst å stå igjen til slutt for å se om det kunne blitt noe mer mellom oss, fortsetter han.

Den 26 år gamle bonden hadde selv ikke fått med seg at Torvik hadde beskrevet henne som drømmedama, men syns det var veldig hyggelig å høre.

– Han har hele veien vært raus med komplimentene, og vist at han ville være her. Det var veldig hyggelig, og jeg er glad for at jeg har blitt kjent med han, forteller hun til TV 2 over telefon.

Gikk etter magefølelsen

Da TV 2 spør bonden hvorfor valget falt på Torvik, forklarer hun at hun gikk etter magefølelsen.

– For min del handlet det om magefølelsen. Svein Erik var en kjempe flott kar, og så morsom å være med. Men for min del var vi bare venner, forteller Kristiansen.

Selv om hun ikke har hatt kontakt med Torvik i ettertid, sier hun at hun ikke har noe i mot med å være venner.

Torvik er selv åpen for et vennskap, og sier at han gjerne kunne tenke å besøke Kristiansen på et tidspunkt om hun hadde sagt ja til det.

Torvik er fremdeles singel, og har ingen damer i kikkerten for øyeblikket. Han forteller han ikke stresser med å finne den store kjærligheten.

– Plutselig så kommer den rette, så jeg tar det hele med knusende ro. Jeg har ingen hastverk, avslutter han.