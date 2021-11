Xavi presentert som Barcelona-trener: – Jeg skal prøve å ikke grine

Natt til lørdag bekreftet Barcelona at klubblegende Xavi Hernánez overtar jobben som trener for klubben.

– Dette er et emosjonelt øyeblikk for meg, sa 41-åringen da han offisielt ble presentert via klubbens YouTube-kanal mandag.

Xavi, som har inngått en kontrakt ut 2023/24-sesongen med Barcelona, sier

Siden han la opp som spiller i Barcelona har Xavi vært trener i den qatarske klubben Al Sadd, som han ledet til seriemesterskap i den hjemlige ligaen.

Xavi, som har spilt mer enn 500 kamper for Barcelona, har også vunnet åtte La Liga-titler og 4 Champions League-seire med klubben. I tillegg er han verdensmester og to ganger europamester med det spanske landslaget.

Nå står hans navn som overskrift for et nytt kapittel i klubbens historie.

Skribent for Barcelona-nettstedet Blaugrana, sa til TV 2 at han mente Xavi var en av de beste ansettelsene klubben kunne gjøre, og pekte på at den ferske treneren er inspirert av de to store mentorene Pep Guardiola og Johan Cruyff

– Det er neppe noen ansettelse siden Cruyff i 1988 som har skapt større begeistring hos Barcelona-supporterne. Det er noen paralleller mellom Guardiola, Cruyff og Xavi i status og måten de tenker på. Standingen Xavi har i kraft av å være den han er, vil gi ham respekt i gruppen. Spillerne kommer nok til å yte noen prosent mer enn under Koeman, mente Dahle.

Under nederlenderens ledelse har gigantklubben slitt. Økonomisk krise, tapet av Lionel Messi og dårlige sportslige resultater har vært blant utfordringene Koeman måtte stri med.

