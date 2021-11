Frykter tusenvis flyktninger vil storme grensen til Polen

– Det hittil sterkeste forsøket på å tvinge seg inn på polsk terretorium har startet, skriver talsmannen for den polske forsvarsminister Stanislaw Zaryn, på Twitter.

Gjetes mot grensen

Bilder fra sosiale medier viser hvordan hundrevis av migrantene blir gjetet inn mot grenseområdet av hviterussiske soldater. I skogene oppholder det seg mange flere.

Det er frykt for at flyktningene i løpet av dagen vil forsøke å storme grensen.

– Ny informasjon viser at gruppen kontrolleres nøye av væpnede hviterussere. Det er de som bestemmer hvilken retning gruppen går i, sier Zaryn.

Polen, som i flere måneder har forsøkt å holde migrantene ute, har sendt forsterkning til grensen. Mer enn 17.000 polske soldater er nå utplassert i området.

– Vi forlanger en forklaring fra hviterussisk side. Vi har informert våre allierte i EU og Nato om alt som skjer, fordi bare en felles respons kan stanse Lukashenkas regime og Putin som støtter ham, sier den polske viseutenriksministeren, Piotr Wawrzyk.

– I dag står vi overfor en spesiell situasjon. En spesiell dag, siden vi så langt ikke har sett lignende. Jeg mener vi bør stå sammen med grensevakter, politi og soldater for å forsvare den polske grensen, sier han.

Ifølge AFP er videoene tatt ved Bruzgi i Hviterussland, rundt 1,2 kilometer fra den polske grenseovergangen Kuznica.



Flyktningekrise

Polen og de baltiske landene beskylder Hviterusslands diktator Aleksandr Lukasjenko for å ha startet flyktningkrisen, som hevn for sanksjonene EU innførte mot landet i mai.

– Siden vi ikke slipper inn i grenseområdet, kan vi bare anslå hvor mange mennesker det dreier seg. Men vi tror det er flere hundre på polsk side og mange tusen på hviterussisk side av grensen, sa Marysia Zlonkiewicz i Grensegruppen til TV 2s team i oktober.

Polens flyktningpolitikk blir nå kritisert både på hjemmebane og av EU-politikere. Samtidig er også nabolandene, spesielt Tyskland, oppmerksomme på at en ny flyktningbølge lik den vi så i 2015 kan stå for døren – og at polakkene så langt har klart å holde situasjonen under kontroll.