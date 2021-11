Norsk målfest mot Latvia kan gi playoff-fordel

Se Norge-Latvia lørdag fra kl. 17

Landslaget styrer sin egen skjebne før kampene mot Latvia og Nederland. Med full pott er Norge gruppevinner og klar for VM.

2. plassen i gruppa får en ekstramulighet til å komme til VM via playoff. Med fire poeng på to kamper blir Norge nummer to dersom målforskjellen er bedre enn Tyrkias. Tyrkia møter Gibraltar (h) og Montenegro (b). Da tar vi for gitt at Nederland slår Montenegro borte. Norge har ni plussmål, Tyrkia fire.

Med tre poeng på to kamper er Norge avhengig av tyrkisk poengtap mot enten Gibraltar eller Montenegro for å unngå den sure 3. plassen.

Slik ser tabellen ut akkurat nå:

Ståle Solbakkens menn vil altså med stor sannsynlighet stå med minst 20 poeng etter kvaliken. Kroatia (2010), Nederland (2002) og Sverige (1998) er de eneste nasjonene som er blitt nummer tre i gruppa med 20 poeng eller mer i kvalik over 10 matcher.

Dersom vi tar for gitt at Norge blir gruppetoer med 20 poeng, er det en annen tabell som er høyinteressant sett med norske øyne. De seks beste gruppetoerne blir nemlig seedet i playoff, og får dermed en enklere vei til VM.

De 12 playoff-lagene skal spille om tre VM-plasser. Derfor deles de inn i tre grupper på fire lag. Så venter semifinaler og finale. De seks beste gruppetoerne blir seedet. De møter de fire svakeste gruppetoerne samt to lag fra Nations League i semifinalene. De seks beste toerne får også fordel av å spille på hjemmebane i semifinalen.

Norge kan fort bli blant de seks beste gruppetoerne, men da må Latvia slås med mange mål på Ullevaal.

Slik ser toertabellen ut akkurat nå (kampene mot gruppens svakeste lag strykes):

P Lag Kamper +/- Poeng 1. Portugal 6 +12 16 2. Sveits 6 +9 14 3. Skottland 7 +5 14 4. Spania 6 +8 13 5. Polen 6 +6 11 6. Kroatia 6 +6 11 7. Tsjekkia 7 +3 11 8. Norge 6 +2 11 9. Romania 7 +1 10 10. Ukraina 7 +1 9

Norge har størst muligheter til å passere Tsjekkia/Wales (gruppe E) og Skottland (gruppe F). Tsjekkia møter Estland hjemme. Skottland møter Danmark hjemme. Tsjekkia bør helst vinne med få mål, skottene må tape mot Danmark. Wales kan i teorien passere Tsjekkia, men da må de ta poeng hjemme mot Belgia.

Sannsynligvis må Norge ende opp med en målforskjell på seks eller sju plussmål etter kampene mot Latvia og Nederland for å havne i topp seks.

Polen og Kroatia vil etter all sannsynlighet være utenfor Norges rekkevidde. Polen møter Andorra (b) og Ungarn (h). Kroatia har Malta (b) og Russland (h).

Wales/Tsjekkia og Østerrike vil trolig kapre de to Nations League-plassene i playoff.