Flere savnet etter bygningskollaps i Tyrkia

Vitner forteller at bygning på to etasjer kollapset under et planlagt reparasjonsarbeid i byen Battalgazi i Malatya-provinsen.

Byens ordfører, Osman Guder, sa til Haberturk TV tirsdag formiddag at ti personer er brakt til sykehus, mens det antas at mellom 20 og 25 personer fortsatt er fanget blant ruinene.

Senere rapporterte lokale medier at antallet som er reddet er 13 – to av dem er alvorlig skadd.