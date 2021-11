Åpenhjertig Marianne Behn om de siste dagene til Ari: – Viktig å få frem det som skjedde på slutten

Snart to har gått siden livet til Marianne Behn og resten av familien ble snudd opp ned.

Nyheten om Ari Behns død sjokkerte en hel nasjon 1. juledag 2019. I dag er sorgen fortsatt stor for Marianne Behn som mistet en sønn.

ÅPENHJERTIG: Marianne Behn forteller om tiden etter sønnens død i et intervju med Dorthe Skappel. Foto: God kveld Norge

– Jeg har det bra, men det er klart at jeg fortsatt har mine prosesser og går gjennom hele følelsesregisteret fortsatt. Jeg savner også Ari hver eneste dag, forteller Behn.

Dorthe Skappel møter henne i sammenheng med den nye boka «Min Ari», hvor 67-åringen har samlet alt fra Aris første år til de siste dagene før hans død.

Se klipp fra intervjuet med Marianne Behn øverst i saken.

– Mange som føler at de kjenner Ari

– Hvorfor ville du skrive denne boken?, spør Skappel.

– Jeg ønsket at det skulle finnes en stemme som var nær Aris stemme. For det har vært så mange stemmer der ute, svarer Behn.

Behn var kun 18 år gammel da hun ble gravid med Ari og boken beskriver en kreativ oppvekst med mange reiser og gode minner.

– Å kunne skildre hans memoarer, hans liv. Jeg er glad og lettet, det kjennes bra å ha skrevet boken, forteller hun.

– Det er mange stemmer som har ytret seg om livet til Ari - hvordan har det vært?

– Litt blandet, vil jeg si. Det er ganske mange som føler at de kjenner Ari og det har de jo selvfølgelig også gjort. De har hatt sin vinkel og sine tanker omkring hva de har lyst til å dele og det må jo hver og en gjøre. Men jeg kjente for å skrive en lengre tidstråd, forteller hun.

Beskriver den siste samtalen med Ari

Familien har valgt å være åpen om at dødsårsaken til Ari var selvmord. Behn forteller at det var viktig for henne å beskrive de siste dagene for Ari, for å vise at ikke alt er som folk kanskje tror.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

– Ja det har vært mange stemmer der ute. Spekulasjoner om hvordan det var for Ari på slutten av livet. Han var veldig sliten, utmattet. Det kommer også frem i boken. I tillegg hadde han som skrevet en eksistensiell krise, og dype sorgprosesser, forteller hun.

Behn forteller også mye om sykdomsbildet til sønnen. At utmattelsen endte i en type ME, som kombinert med sorg og smert til slutt ble for mye.

– Det føltes viktig å få frem det som skjedde på slutten. I et av de siste kapitlene så beskriver jeg det han sa til meg og det føles viktig, et budskap å ta med videre, forteller hun og nevner en av de siste samtalene:

– Han sa veldig tydelig, et par dager før han gikk over, «Det er nok mange som tenker at jeg er psykisk syk, men jeg er ikke det, jeg er fysisk nedbrutt», forteller hun.

Hele intervjuet med Marianne Behn og Dorthe Skappel kommer senere på God kveld Norge.