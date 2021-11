Nio er et av flere nye bilmerker som har etablert seg i Norge i år. De er nå i gang med å selge SUV-en ES8.

Her er det firehjulsdrift, rekkevidde på drøyt 500 kilometer, over 530 hestekrefter og mulighet for å trekke tilhenger. Prisen starter på drøyt 600.000 kroner.

Men Nio tilbyr også noe ingen andre elbilprodusenter i dag gjør: Nemlig at man kjøper bilen uten batteripakke og leier denne i stedet. Da koster bilen fra 519.000 kroner, batterileien er fra 1.499 kroner i måneden.

I tillegg til dette tilbyr Nio også muligheten til å bytte hele batteripakken, i stedet for å lade. Den aller første batteribyttestasjonen har nå kommet opp, utenfor Drammen.

ET7 er over fem meter lang og har et sporty design.

Bare lansert i Kina

Med andre ord: Nio går sine egne veier. Det gjør de også når de nå skal ha premiere på en helt ny modell, den store, elektriske sedanen ET7.

I dag er den bare lansert i ett eneste marked: Nemlig hjemme Kina. Europa-premieren skjer nå i Norge, nærmere bestemt på arrangementet Nordic EV Summit 2021 i Oslo, 10. og 11. november.

Etter premieren her flyttes bilen for øvrig til Nio House Oslo på Karl Johans gate.

Dette skal bli verdens raskeste elbil-lader

Ryddig og minimalistisk interiør, her styres det meste fra skjermen i midten.

Rival til Tesla Model S

– Å la oss i Norge være vertskap for Europa-premieren av denne iøynefallende elektriske sedanen, understreker Nios engasjement for norske brukere og for å gjøre Nio til en suksess her i landet, sier Marius Hayler, som er daglig leder av Nio Norge.

ET7 er Nios første bilmodell som er designet med fremtidige selvkjørende funksjoner. Dette er en stor elektrisk sedan som er 5,01 meter lang, 1,99 meter bred, 1,5 meter høy og med akselavstand på 3,06 meter.

Både dimensjoner og design gjør at det er nærliggende å se på den som en rival til Tesla Model S.

Her kan du se video av ES8 i Norge

Aerodynamisk front, her handler mye om å få ned luftmotstanden.

Uklart når den kommer til Norge

Bilen er ikke overraskende stappfull av teknologi. Blant annet har Nios såkalte Aquila Super Sensing 33 sensorenheter, inkludert 11 høyoppløselige kameraer, én høyoppløselig LiDAR med lang rekkevidde, fem bølgeradarer, 12 ultralydsensorer og to høypresisjonsenheter for posisjonering.

Bilen er altså i salg hjemme i Kina allerede, men det er uklart når den kommer til Norge. Her nøyer importøren seg med si at «informasjon om mulig Europa-lansering priser, tidspunkter osv. ennå ikke er bekreftet.»

Vi har allerede kjørt Nio ES8, les mer om det her:

Video: Her skifter du batteriene – i stedet for å lade dem