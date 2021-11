Løftet babyen over til de amerikanske soldatene – siden har ingen sett ham

Familien fryktet for livet til den to måneder gamle babyen og løftet ham opp til soldaten. Seks uker etter er han fremdeles savnet.

Det var et øyeblikks beslutning. Mirza Ali Ahmadi og kona Suraya befant seg i kaoset utenfor flyplassen i Kabul 19. august med sine fem barn. En amerikansk soldat så hvordan de slet i trengselen, og spurte om de trengte hjelp.

I frykt for at den to måneder gamle babyen Sohail ville bli klemt i hjel, løftet de ham opp til soldaten som sto oppå gjerdet.

Ansatt på ambassaden

Mirza Ali hadde jobbet som sikkerhetsvakt for Den amerikanske ambassaden i Kabul i ti år. Da det var klart at Taliban hadde tatt makten i Afghanistan, måtte de gjøre alt for å komme seg ut av landet.

De var ikke alene. Tusenvis av desperate mennesker forsøkte å komme seg i sikkerhet på et fly bort fra Afghanistan.

Da Sohail ble løftet over muren, var resten av familien fem meter unna inngangen, og de trodde de skulle komme seg inn om kort tid.

SAVNET: Familien håper noen vil kjenne igjen bildene av Sohail (2 mnd). Han kan ha blitt evakuert alene før familien kom seg inn på flyplassen i Kabul 19. august. Foto: Ahmadi Family

Men akkurat da begynte Taliban å dytte tilbake hundrevis av flyktninger. Det tok dem mer enn en halvtime å komme seg på andre siden av gjerdet.

De begynte umiddelbart å se etter Sohail, men de fant ham ikke noe sted. Mirza Ali spurte alle han møtte på. En offiser sa at flyplassen var for farlig for en baby, og at han kanskje hadde blitt tatt med til et sted for barn. Men da de kom dit, var det tomt.

– Han gikk og lette over hele flyplassen sammen med meg, sier Mirza Ali til Reuters.

Det gikk tre dager.

– Jeg spurte alle jeg kom over. Militære og sivile, sier han. Han sier han aldri fikk navnet på offiseren som hjalp ham med å lete.

Ble fløyet til USA

En sivil som jobbet med evakueringene sa at Sohail kanskje hadde blitt evakuert alene fordi det ikke var ressurser til å ta vare på barn som var alene.

Flere barn ble løftet over gjerdet til flyplassen i kaoset. Denne jenta ble senere gjenforent med sine foreldre. Foto: Omar Haidari via Reuters/Social Media

Mirza Ali (35), Suraya (32) og deres fire eldste barn på, 17, 9, 6 og 3, ble så flydd til USA via Qatar og Tyskland. De befinner seg nå på et mottakssenter for afghanske flyktninger som venter å bli bosatt i USA. De har ingen slektninger der.

Mirza Ali sier han så andre familier som løftet barna sine opp til soldatene på gjerdet samtidig som han. Et bilde av en jentebaby i bleie som ble løftet over piggtrådgjerde gikk viralt. Hun ble senere gjenforent med foreldrene.

– Helt siden babyen forsvant har dagene vært en tåke, sier Mirza Ali.

Håper noen vil gjenkjenne ham

Han sier alle han møter lover å gjøre det de kan for å finne barnet igjen, men ingenting skjer.

En støttegruppe for afghanske flyktninger har sendt ut en savnetplakat med bildet av Sohail i håp om at noen gjenkjenner ham.

En anonym talsmann for amerikanske myndigheter sier til Reuters at alle relevante etater er varslet, både i USA og internasjonalt.

– Barnet ble sist sett da det ble gitt til en amerikansk soldat under kaoset på flyplassen, men dessverre er det ingen som finner barnet igjen, sier talspersonen.