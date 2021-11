Derfor synes Simon det er ekstra stas å møte nettopp Magnus i finalen

Tidligere kombinertløper Magnus Moan (38) og sportsanker i TV 2 Simon Nitsche (29) har kjempet seg til finalen i Skal vi danse. På lørdag vil én av dem stå igjen på parketten som vinneren av Skal vi danse 2021.

– Det er rått, sier Simon Nitsche til TV 2. Men sportsankeren synes det er spesielt stas å stå i finalen sammen med tidligere idrettsutøver Magnus Moan.

29-åringen har de siste årene jobbet som sportsanker og programleder i TV 2 Sporten. Nitsche har drevet med idrett i oppveksten, men aldri på toppidrettsnivå, og synes derfor det er ekstra stas å stå i finalen sammen med en tidligere toppidrettsutøver.

– Å stå i en finale med akkurat Magnus er kjempegøy. Han har imponert meg, men også gjort meg bedre i hele høst, legger han til.

– Som tidligere toppidrettsutøver har han virkelig tatt med seg det genet inn i dansen. Det er rett og slett en ære å konkurrere i samme selskap som han, sier Nitsche.

Moan synes også det er surrealistisk å komme så langt.

– Jeg hadde ikke forventet det, men hadde selvfølgelig håpet på det. Jeg må nesten klype meg selv i armen, sier Magnus Moan til TV 2.

Videre skryter han også av konkurrenten sin.

– Simon er for meg en person som har evnen til å gi det lille ekstra. Han har virkelig jobbet på som en toppidrettsutøver, sier Moan.

Vartet opp med argentisk tango: – Dere to er fantastiske

Kombinertveteranen har en enorm merittliste å vise til og vet godt hva livet som toppidrettsutøver innebærer. Han har oppnådd hele 16 medaljer fra OL og VM. I 2019 tok han et vanskelig valg og la opp som profesjonell utøver, men det ga han også mye mer tid med familien.

Se intervjuet i videovinduet øverst i saken

En svært jevn semifinale

I semifinalen på lørdag var det TV 2-profil Siri Avlesen-Østli som måtte forlate konkurransen. Flere 10-ere ble servert i løpet av sendingen, og det hele var svært jevnt.

Men mot slutten av kvelden ble det klart at det var Avlesen-Østli og Tarjei Svalastog (23), og Moan og Ewa Trela (42) som fikk færrest sammenlagte poeng. Parene måtte ut i duell, og det var Moan og Trela som vant.

I finalen på lørdag skal parene levere hele tre danser. I tillegg til å skryte av hverandre, er det ingen tvil om at de også er imponert over hva dansepartnerne deres har lært dem.

Begge takker dansepartnerne sine for å ha kommet så langt.

– Jentene vi har er helt rå – begge to! De er toppidrettsutøvere med stor t, sier Nitsche.

Helene Spilling, Simon Nitsche, Magnus Moan og Ewa Trela etter semifinalen. Foto: TV 2

Skal gi jernet den siste uken

Nå som det bare er én uke igjen av konkurransen, er det bare for finalistene å gi jernet. Nå skal de gi alt og sørge for å gi publikum underholdning.

– Det er en uke igjen og den må vi bare nyte, sier Nitsche.

– Vi jobber jo i underholdningsbransjen begge to, så det vi hvert fall skal gjøre er å gi publikum underholdning på lørdag, sier Simon Nitsche og skyter inn:

«Se på Skal vi danse og ikke Maskorama»!

For Moan har finaleplassen enda ikke gått opp for han.

– Det at jeg har komme til en finale, har ikke gått opp for meg enda. Det eneste jeg kan gjøre frem til lørdag nå, er å stille opp best mulig forberedt. Og hvis Simon og Helene da vinner, så unner jeg dem alt, sier Magnus Moan.