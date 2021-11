Test av optikere: Enorme prisforskjeller

Åtte av ti nordmenn trenger synshjelpemidler, og hvert år bruker vi 7,6 milliarder kroner på briller.

De fleste har sikkert fått med seg at det er prisforskjeller mellom de store optikerkjedene, men hva innebærer egentlig disse forskjellene?

TV 2 hjelper deg har latt tre reportere ta en vanlig synstest hos følgende kjeder: Alliance Optikk, Brilleland, Interoptik, Specsavers og Synsam.

Eksperter fra Universitetet i Sørøst-Norge har vurdert kvaliteten på de ulike synsundersøkelsene, og etter flere tester slås det fast at alle de fem leverer en god undersøkelse av synet til reporterne.

Dagsform påvirker synet

USN: Elise Dees Krekling jobber ved Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Sunnby/TV 2 hjelper deg

– Vi ser at alle optikerne har kommet frem til omtrent samme resultat, og at de er innenfor det vi kaller normalvariasjoner. Resultatene kan variere ut fra dagsform og hvordan du har brukt synet ditt den dagen, sier førsteamanuensis Elise Dees Krekling.

Hun forklarer at synet kan bli påvirket av ulike faktorer, som at du har kjørt bil, sovet dårlig eller jobbet mye på datamaskin før du drar på synsundersøkelse.

Men, selv om kvaliteten er god hos alle kjedene, varierer prisene på undersøkelsene fra 395 kroner til 1090 kroner.

Den klart billigste synsundersøkelsen får du hos Synsam, til 395 kroner. Hos Interoptik må du ut med 1090 kroner for å få undersøkt synet ditt, altså nesten tre ganger så mye.

Pris på synsundersøkelse Synsam: 395,- Alliance: 595,- Specsavers: 685,- Brilleland: 740,- Interoptik: 1090,-

Anbefalingene spriker

Vi ville også undersøke hvilke brilleanbefalinger kjedene kommer med. En reporter sendte resultatet fra synstesten, den såkalte brilleseddelen, på e-post til de ulike kjedene og spurte hvilke glass de anbefaler og til hvilken pris.

Svarene avslører store sprik i anbefalingene til reporteren. Den rimeligste kjeden, Brilleland, anbefalte brilleglass til 1700 kroner, mens den dyreste, Alliance Optikk, mente reporteren burde kjøpe brilleglass til hele 7090 kroner.

De andre reporterne tok med seg brilleseddelen til butikkene, for å spørre hvilke glass de anbefaler. Også i butikk var forskjellene store.

En reporter ble anbefalt progressive briller. Hos Alliance Optikk, Interoptik og Synsam kostet glassene han ble anbefalt rett under 10 000 kroner. Brilleland og Specsavers lå vesentlig lavere, og mente han kunne klare seg med glass ned til 4500 kroner.

Anbefalinger Synsam: 10 000,- Alliance Optikk: 9190,- Interoptik: 9000,- Specsavers: 5 600,- Brilleland: 4500 - 5700,-

Forklarer prisforskjellen

Interoptik og Brilleland har samme eier; Synoptikk AS. Administrerende direktør Frithjof Leegaard forklarer hvorfor det er så store prisforskjeller hos de to kjedene.

SYNOPTIKK: Adm. dir. Frithjof Leegaard forklarer prisforskjellene mellom Brilleland og Interoptik. Foto: Bråten/TV 2 hjelper deg

– Interoptik og Brilleland er ulikt posisjonert i markedet. Interoptik bruker litt mer tid på synsundersøkelsene og har en litt bedre utstyrspark, derfor har vi valgt å ta litt mer betalt her.

Han påpeker videre at det også er forskjeller på glassene vi fikk anbefalt fra de to kjedene.

– Glassene til Interoptik er mer avanserte. Er du en progressiv brillebruker kan du selv velge hvor skarpt du vil se i ulike situasjoner. De beste glassene hos Interoptik er veldig avanserte, derfor tar vi oss betalt for det.

Han forteller at det er viktig å ha en god dialog med butikken for å finne ut hva som er nødvendig for akkurat deg og sier at glassene hos Brilleland er mer enn nok for de aller fleste.

– Jeg skal være enig i at å navigere når man skal kjøpe briller er vanskelig. Vi bruker masse tid på å forenkle kundereisen, og hos Brilleland ligger prisene på glassene ute på nett. Det skal vi få gjort hos Interoptik også innen januar 2022.

Man kan komme unna med en billig brille

Det er mulig å få briller til en svært billig penge, men det passer nok ikke for alle.

TYKKE GLASS: De billigste glassene blir svært tykke ved høy styrke. Foto: Sunnby/TV 2 hjelper deg

TV 2 hjelper degs reporter Ruben Kristiansen er svært nærsynt, og sjekket hvor han kan få de aller billigste brillene.

Svaret er Brilleland, som tilbyr briller med enstyrkeglass i valgfri styrke til kun 149 kroner.

Han ble likevel frarådet å kjøpe disse, siden glassene ville blitt veldig tykke.