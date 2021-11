Dette må vurderes før hele befolkningen får tilbud om en tredje dose

Statsminister Mette Fredriksen tar til Facebook for å be danskene om å revaksinere seg. I Norge får fortsatt ikke hele befolkningen tilbud om en tredje dose.

I Danmark er det allerede besluttet at alle voksne innbyggerne vil få tilbud om en tredje vaksinedose, mens i Norge er det blant annet personer over 65 år, de med svekket immunforsvar og helsearbeidere med pasientkontakt som får dette tilbudet.

Søndag kveld tok Danmarks statsminister Mette Fredriksen til Facebook. Hun advarte mot smittespredningen, og oppfordret folk til vaksinasjon og revaksinasjon.

– En kraftig oppfordring hvis du ikke er blitt vaksinert, book time nå. Hvis du er kallet inn til revaksinasjon og ikke har booket time ennå, få det gjort, skrev Fredriksen.

I Norge er 87 prosent over 18 år fullvaksinert, mens 75,3 prosent av den danske befolkningen er det samme.

– Vurderes fortløpende

I Norge derimot får ikke alle tilbud om en tredje dose mot koronaviruset, og det tyder på at det ikke vil skje med det første.

– Foreløpig er de som er blitt vaksinert med to doser i den norske befolkningen godt beskyttet mot alvorlig sykdom, sier Geir Bukholm, leder av koronavaksinasjonsprogrammet.

I EU og EØS er vaksinene fra Pfizer og Moderna godkjent som booster-vaksiner.

Det vurderes fortløpende om hele den norske befolkningen skal få tilbud om en tredje dose mot koronaviruset. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

– I denne vurderingen vektlegges den individuelle nytten av vaksine, risikoen for bivirkninger og smittesituasjonen. Geir Bukholm

Bukholm forteller at en forutsetning i godkjenningen er at det skal gå minst seks måneder fra dose to er satt, til man kan sette en tredje dose som booster.

– På det nåværende tidspunkt vil dette være aktuelt for de eldste i gruppen 65 år og eldre. For de under 65 år vil det i de fleste tilfeller ikke ha gått seks måneder fra de fikk sin dose nummer to.

Han legger til at det derfor ikke er grunnlag for å innføre vaksinasjon med en tredje dose i denne gruppen, foreløpig.

– Behovet for å gi et tilbud til denne gruppen vurderes fortløpende. I denne vurderingen vektlegges den individuelle nytten av vaksine, risikoen for bivirkninger og smittesituasjonen.

Må bygge på kunnskap

Bukholm forteller at flere studier viser at vaksinenes beskyttelse mot mild og moderat infeksjon svekkes over tid, og at antistoffnivået faller.

– Foreløpig har vi ikke sett at beskyttelsen mot alvorlig infeksjon har falt hos de fleste av de som er vaksinert med to doser vaksine i Norge.

Videre sier han at dataene fra Israel tyder på at en tredje dose kan redusere smittespredningen i befolkningen.

– Det betyr at vurderingen om man skal tilby en tredje dose til de under 65 år, må bygge på kunnskap om når denne delen av befolkningen får en svekket beskyttelse mot sykdom, og en vurdering av smittesituasjonen.

– Selvstendig vurdering

Disse vurderingene veies opp mot risiko for bivirkninger, og at det er begrenset erfaring med bivirkninger av en tredje dose, forteller Bukholm.

– Meldinger fra land som har startet omfattende vaksinasjon med en tredje dose, tyder på at bivirkningene er omtrent som etter dose to, kanskje noe sjeldnere.

Samtidig sier Bukholm at det er klokt å innhente informasjon fra de landene som allerede er i gang med å vaksinere med en tredje dose, og bruke denne informasjonen i de videre vurderingene om å vaksinere yngre personer.

– Det betyr at vi må gjøre en selvstendig vurdering av nytte og risiko for en tredje dose for de under 65 år i den norske befolkningen.

Bukholm poengterer at det ikke har gått seks måneder fra de fleste denne gruppen fikk dose to.

– Det vil derfor være viktig å få god oversikt over bivirkninger ved en tredje vaksinering, følge vaksinebeskyttelsen av fullvaksinering i denne aldersgruppen gruppen, og følge smittesituasjonen i Norge.