Tok med seg øks, slegge og sag på jobb hver dag før Farmen-oppholdet

24-åringen fra Bergen fortsetter å imponere inne på Farmen-gården – det til tross for at hun har tilstanden dysmeli, hvor armer og/eller ben ikke er utviklet som vanlig. I Heidi Lereng sitt tilfelle er dette hennes høyre hånd.

Søndag gikk hun seirende ut av sin andre tvekamp.

– Det er så sinnsykt gøy! Det er helt rått og den følelsen av å vinne en tvekamp – det er ingenting som kan sammenlignes med det. Det er det villeste jeg har opplevd og en lykkerus ut av en annen verden, sier hun til God morgen Norge.

Heidi forteller at hun aldri har latt hennes handikap stoppe henne.

– Jeg tror at det går en «faen» i meg og at jeg skal klare det uansett hva det er. Det er ting som er vanskelig – det er det. Og det er mange ganger man får lyst til å rive av seg håret av frustrasjon, men jeg gir aldri opp.

TIDLIG SELVSTENDIG: I oppveksten fikk Heidi aldri noen spesialbehandling av foreldrene. Det tror hun har vært avgjørende i senere tid. Foto: Privat

Se hele intervjuet øverst i saken!

Blodseriøse forberedelser

Inne på Farmen er det ekstra viktig å kunne bruke kroppen for å klare de ulike utfordringene deltakerne møter på. 24-åringen har sydd og strikket hele livet, og saging fikk hun god innføring i av faren sin før hun entret gården.

Likevel var det én oppgave hun måtte til slutt innse at hun ikke kunne være best i.

– Jeg ble ikke den faste melkeren og det irriterer meg helt sinnsykt mye fordi jeg vil være best i alt. Jeg prøvde å finne teknikker der jeg kunne ha to spener i en hånd for å få det til å gå like raskt, men det var ikke like lett.

GRUNDIGE FORBEREDELSER: Heidi trente på alle tvekamp-øvelsene før hun dro inn på gården. Foto: Espen Solli

Heidi er vant til at folk undervurderer henne. Derfor var hun ekstra nøye med forberedelsene før hun skulle reise tilbake i tid og leve som de gjorde i 1921.

– Jeg var blodseriøs. Jeg trente på tautrekking og melkespann hver morgen før jobb. Også tok jeg med meg øks, slegge og buesag på jobb og etter jobb gikk jeg opp på fjellet i Bergen – enten Fløyen eller Sandviksfjellet og kastet øks, saget og trente på slegge. Det gjorde jeg hver dag i to måneder.

– Venner og kjærester var mye med. De synes det var dødsgøy å kaste øks, så vi lagde konkurranser av det så det var veldig gøy, men jeg føler jeg har vært inne på Farmen nesten dobbelt så lenge som alle andre, for jeg var veldig utilgjengelig i tiden før avreise.

Nektet å ta med kjæresten

I forkant av intervjuet med God morgen Norge, fikk Heidi tilbudet om å ta med seg kjæresten Jiro Fatah i studio. Selv om han hadde lyst, fikk han ikke lov av hans bedre halvdel.

– Vet du hva, han er verdens herligste fyr, men jeg stoler ikke på hva han kan si på direkten. Vanligvis i intervjuer kan vi trekke ting hvis det er noe jeg mener ikke trenger å bli sagt, men her på direkten kan vi ikke det, så da turte jeg faktisk ikke å ha han med meg.

MØTTES PÅ TINDER: Heidi og kjæresten Jiro møttes på Tinder. Paret har vært sammen i to år. Foto: Privat

– Hva var du redd for at han kunne komme til å si?

– Det er ikke noe alvorlige ting, men han er veldig glad i å lage overskrifter. Så han kan sette ting veldig på spissen og det tenker jeg at vi ikke trenger å gjøre, sier hun og hinter til blant annet den gangen han uttalte at han skulle fri til kjæresten dersom hun vinner Farmen.

Om det blir giftemål eller ikke vil ikke 24-åringen svare på.