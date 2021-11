Skal ha blitt kastet ut fra veranda – dette husker han fra skrekk-kvelden

Fredag 13. november 2020 ble en mann funnet hardt skadd utenfor en boligblokk i Åsane i Bergen.

I juli konkluderte politiet med at mannen hadde falt 16 meter, etter at han ble kastet ut fra en veranda i boligblokken.

– Jeg har prøvd å fortrenge mest mulig av det, sier den fornærmede mannen før sin forklaring i retten.

Mandag er to menn på 40 og 47 år på plass i Hordaland tingrett, tiltalt for drapsforsøk. Ifølge tiltalen skal de to ha vært i leiligheten til fornærmede mellom klokken 02.30 og 05.40 den aktuelle novemberfredagen.

Påtalemyndigheten mener gjerningsmennene skal ha løftet fornærmede, bært ham ut på verandaen, og i fellesskap kastet ham utfor.

ETTERFORSKNING: Politiet har avhørt et stort antall personer i saken. Både beboere i boligblokken, venner og kjente av de involverte. Flere av dem skal forklare seg for tingretten.

Skal ha fått trusler

Mannen overlevde, og én måned senere ble en mann pågrepet i saken. Kort tid etterpå ble ytterligere en mann pågrepet og siktet for det samme.

Begge mennene nekter straffskyld.

Selv sier den fornærmede mannen at han kjente de tiltalte fra før. Han beskriver særlig 47-åringen som en tidligere venn.

I måneden før mannen ble funnet skadet utenfor boligblokken, skal det derimot ha vært dårlig stemning mellom dem.

I sitt innledningsforedrag sier aktor May-Britt Erstad at politiet har funnet en rekke sms-meldinger med trusler fra 47-åringen, rettet mot den fornærmede.

– Basert på meldingene mellom de nevnte personene, foreligger det klare indikasjoner på at det var en konflikt mellom tiltalte og fornærmede, sier Erstad.

TINGRETTEN: Første rettsdag er det den fornærmede mannen som forklarer seg.

«Får en bad feeling»

I retten forklarer den fornærmede mannen hva han husker fra kvelden, i timene før han blir funnet skadet.

– Når klokken blir over tolv på kvelden, så er jeg alene. Jeg tar noen tabletter og dupper av, før jeg våkner igjen, sier han.

Fornærmede sier han plutselig hører noe banking på døren. Ifølge mannen er det den tiltalte 40-åringen som kommer. Han slipper ham inn, og de setter seg ned i sofaen for å slappe av.

Fornærmede sier han er 99 prosent sikker på at han låste døren, men skildrer at han plutselig ser en skikkelse i sidesynet.

– Jeg ser noen farger i sidesynet mitt, noe som glitrer. Med en gang får jeg en «bad feeling», sier han.

– Da fikk jeg helt panikk

Fornærmede sier han prøver å flykte inn på soverommet og låse døren, men at han ikke klarer å vri om låsen tidsnok.

– Han (47-åringen journ. anm.) tok tak i beina mine og dro meg langs gulvet.

Så sier han at han ser døren til altanen gå opp.

– Da fikk jeg helt panikk, sier fornærmede.

Mannen sier han prøver å gripe fatt i bordet, eller holde seg fast i hva som helst. Han klarer derimot ikke å gjøre motstand.

– Når han drar meg bakover så er det veldig lite jeg kan gjøre. Jeg hadde ikke mye å stille opp med, men jeg prøvde mitt beste.

NEKTER STRAFFSKYLD: De to tiltalte i saken nekter all straffskyld, og hevder de overhodet ikke var tilstede i leiligheten den kvelden.

Overlevde

Noe av det siste fornærmede husker, er en av de tiltalte som sier noe.

Mannen sier det er veldig vanskelig å huske ordrett hva som ble sagt, men det skal ha vært noe i retning av: «ta fatt i de jævla beina, så vi får ham over.»

Deretter blir alt svart, sier mannen. Han våkner opp på sykehuset, og blir liggende til behandling der i fire måneder.

Aktor May-Britt Erstad sier at fornærmede fikk noen brudd i rygg og ben, samt mindre knusningsskade i hodet.

Mannen ble skrevet ut fra sykehus i mars i år, og har ifølge bistandsadvokat Kathrine Liland hatt lite oppfølging etter det. I retten støtter mannen seg til krykker.

Nekter for alt

De tiltalte nekter straffskyld, og 47-åringen sin forsvarer Øystein Storrvik drar deler av politiet sin etterforskning i tvil.

– Det har vært en grundig etterforskning - ja - men ikke grundig på hvorvidt han er kastet ut eller ikke. Jeg vil bare reise problemstillingen ved hvorvidt han har hoppet selv eller blitt kastet ut, sier Storrvik.

AVVISER SKYLD: 47-åringen sin forsvarer, Øystein Storrvik, sår tvil om hvorvidt fornærmede har blitt kastet ut eller ikke.

Hans klient er tidligere domfelt, og har skiftet navn. Storrvik ber retten om å ikke la dette påvirke denne aktuelle saken.

– Min klient har en fortid, men spørsmålet om hvorvidt fornærmede er kastet ut har selvsagt ikke noe med at han er dømt før. Det er viktig at retten møter saken med åpent sinn, sier forsvareren.

De tiltalte nekter for å ha vært på stedet.

Det er satt av 15 dager til rettssaken i Hordaland tingrett.