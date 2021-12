Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om den nye Audi 100-modellen som kom i 1983, og som imponerte alle med sin lave luftmotstand.

For Audi har slagordet gjennom fler tiårvært at «Forspranget ligger i teknikken». Med den nye generasjonen Audi 100 (og 200) som ble lansert i 1983, var det luftmotstand som var hovedtema. Fabrikken ville rett og slett vise forbrukerne hvor viktig lav luftmotstand kunne være for drivstofforbruket – og klinket til med en modell som var så strømlinjeformet at den nådde en luftmotstandskoeffisient på bare 0,30 for den «glatteste» utgaven.

Dette var et imponerende lavt tall, og den nye 100-serien fikk da også ord på seg for å være ganske rimelig i drift. Den lave luftmotstanden og egenvekt på moderate 1.140 kg var uten tvil motivet for at Audi mente denne store bilen godt kunne klare seg med motorer helt ned på 75 hk effekt.

100 er en av de viktigste bilene fra Audi noen sinne

Fastback

Valgmulighetene var imidlertid mange, både av bensin- og dieselmotorer. Det startet med rekkefirere på 1,8 liter med 75 eller 90 hk, og stoppet med 5-sylindrede motorer på 2,0 og 2,1 liter med 100 eller 134 hk. I tillegg kunne kunder velge diesel med eller uten turbo, med 87 eller 69 hk. Utvalget ble utvidet med flere nye varianter i årene som fulgte, både for Audi 100 og for toppmodellen Audi 200.

Med den nye modellen i 1983 kom det ingen tradisjonell stasjonsvogn, men snarere en litt spesiell kombikupé, eller fastback, som det gjerne ble kalt.

Audis nye storbil i 1983 hadde et innbydende design, også bakfra. Foto: Audi

Quattro – og sikkerhetssystem

Etterspørselen etter rene stasjonsvogner var ikke veldig stor i luksussegmentet, men Avant-løsningen tilbød disse kjøperne merkbart ekstra plass på en veldig elegant måte. – bilen var absolutt stilig å se på, selv om det også fantes enkelte som mente den «så ut som en buss.» Bagasjerommet målte knappe 400 liter, og dette kunne økes til 1.310 liter ved å felle ned baksetet. Innvendig var det god plass til fem.

En spesiell nyhet med denne modellserien, var ellers at den hadde fullgalvanisert karosseri, som ga god beskyttelse mot rust. Nytt var dessuten det avanserte firehjulsdrift-systemet quattro, som kunne leveres på flere modeller, og Audis nye sikkerhetssystem for bedre kollisjonsbeskyttelse - procon-ten.

En gang var dette merket lite og sært

136 hk

Ikke sjelden kommer nye bilmodeller på en forhåndsvisning hos norske importører og forhandlere like før bilen kommer i salg. Det gjelder å pirre interessen i markedet!

Slik var det også tidlig på 1980-tallet, da Audi skulle lansere sin nye 100-serie. Flere utgaver var på Norges-turné for å vise flest mulig hva man kunne vente seg av avansert teknikk og gode ytelser i den nye store Audi-modellen.

Selvsagt var motorsterke modeller på programmet, ikke minst med den fine 5-sylindrede 2,1 liters motoren med 136 hk, som jeg selv kjente meget godt fra min tid med Audi 100 GL5E av den utgående modellen – en motor jeg var veldig glad i!

Slik så det ut for sjåføren. Denne førerplassen var i første divisjon i 1983. Foto: Audi

Svært beskjeden

Men tilbake til 1,8 literen på 75 hk. For min del beskrev jeg bilen med denne motoren som grovt undermotorisert, et synspunkt ganske mange delte.

Med et største dreiemoment på bare 138 Nm ved 2.500 omdreininger var trekkraften absolutt svært beskjeden.

Slik startet et stort småbil-eventyr

Med fri fart!

Dette skulle jeg også få oppleve i praksis ganske snart. Da bilene skulle tilbake til fabrikken i Ingolstadt i Sør-Tyskland, kom det et spørsmål til motorredaktør Arne Bru og meg i Vi Menn om vi kunne tenke oss å kjøre dem tilbake?

Vi var ikke vonde å be. Ikke bare var det en fantastisk anledning til å få prøvekjøre to spennende nye modeller over en lengre strekning, men vi kunne også kombinere turen med et par andre aktuelle prosjekter i München-området. At turen gikk på Autobahn med fri fart, var bare et ekstra pluss!

Audi 100 Avant var en stor bil. Foto: Møllerarkivet

Avstanden bare økte...

De to bilene var en 100 CD sedan med 5-sylindret motor med 136 hk og automatgir – og «latsabben» 100 Avant 1,8 med 75 hk og manuell girkasse. Overraskende (?) nok, beordret motorredaktør og kompis Arne meg bak rattet i sistnevnte, mens han selv aktet å kose seg med nesten dobbelt så høy effekt som meg på turen.

Dette ble rått parti! I fri utfoldelse ble det veldig kjapt tydelig hvor lite 75 hk faktisk var, sammenlignet med 136. Jeg tråkket på med alt jeg hadde, men etter ble jeg; hele tiden. I de lange utforbakkene på motorveien kunne jeg ta litt innpå, men så kom neste motbakke – og avstanden økte igjen raskt og mye. For eksempel i den lange motbakken like sør for Göttingen. På toppen av den så jeg ikke Arne og sedanen lenger...

Dyr moro!

Det var jo ikke så rart at jeg kom bakpå – jeg klarte å nå toppfarten på 165 km/t – men Arnes 5E-motor var god for 200 km/t, og vel så det. Dessuten var akselerasjonen naturligvis også en helt annen.

Når dette er sagt, skal det jo tilføyes at Audi 100 Avant 1983 på de aler fleste måter var en knallfin bil, med høy kjørekomfort og god plass. For all normal kjøring var jo 75 hk strengt tatt noenlunde tilstrekkelig – selv om det måtte gires relativt hyppig. Den som ville ha sprekingen med 136 hk måtte dessuten betale dyrt for moroa!

Audi 100 var lekker også som sedan Foto: AUDI AG

Audi 100 1,8 Avant 1983 – noen tall:

Motor: 4 sylindre i rekke, 1,8 liter, 75 hk. Største dreiemoment 138 Nm.

Drivverk: Forhjulsdrift, manuell girkasse.

Akselerasjon, 0-100 km/t: 14,9 sekunder

Toppfart: 165 km/t

Bremser: Skiver foran, tromler bak.

Lengde x bredde x høyde: 4,79 x 1,81 x 1,42 m

Akselavstand: 2,69 m

Bakkeklaring: 0,13 m

Egenvekt: 1.080 kg

Tillatt totalvekt: 1.580 kg

Nyttelast: 500 kg.

Dette er de beste blant bil-klassikerne

Video: Se vår bruktbiltest av Audi A4 Allroad under