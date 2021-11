Ferdinand i ferd med å gi opp Solskjær: – Det fungerer ikke

– Jeg føler kanskje tiden er inne for å gi stafettpinnen videre, sier Manchester United-legenden Rio Ferdinand om Ole Gunnar Solskjær til «Vibe with Five».

Den tidligere lagkameraten er under hardt press som Manchester United-manager, da klubben ligger på sjetteplass med hele ni poeng opp til serieleder Chelsea på vei inn i årets siste landslagsopphold. Ferdinand mener Solskjær har fått god tid og støtte til å hente inn store stjerner i flere overgangsvinduer.

– Men det fungerer ikke. Jeg ser ingen filosofi eller identitet, sier Ferdinand.

Ferdinand har i likhet med flere andre Manchester United-legender vært motvillig til å rope på Solskjærs avgang. Nå er tålmodigheten snart ute.

– Du er nødt til å være ærlig, for man hadde sagt det hvis det var noen andre i samme situasjonen. Hadde det vært spillere, ville man sagt at de må ut. Hvorfor skal det være annerledes med en manager? spør han.

KRITISK: Manchester United-legenden Rio Ferdinand er kritisk til Ole Gunnar Solskjær og gamleklubben. Foto: Robin Parker

Ferdinand hadde store forventninger til Solskjærs menn før sesongen.

– Vi startet denne sesongen med håp om at «nå er det vår tur», og overgangsvinduet skapte begeistring. Ole ble hentet inn for å bringe oss dit. Han skulle gjøre oss klare til å kjempe om tittelen, men vi er ikke der. Jeg ser på laget og lurer på hva som er taktikken. Jeg ser ingen filosofi og identitet i måten United spiler på, sier Ferdinand.

United-kjenner tror Solskjær fortsetter

Andy Mitten, journalist og redaktør for «United We Stand», tror ikke Solskjær risikerer å få sparken under landslagsoppholdet.

– Ole gjør sitt beste. Det er tydelig at resultatene skaper bekymring og denne nedadgående kurven må stoppes, men jeg har ikke hørt noen som har snakket om å bytte ut manageren. Det kan endre seg. Når jeg har snakket med folk, har beskjeden vært at de holder seg til Ole, selv om de vet at dette ikke er godt nok, sier Mitten til TV 2.

– Ville jeg bli kjempeoverrasket dersom det ble tatt en avgjørelse om å kvitte seg med ham nå? Nei. Men som journalist har jeg ingen bevis på at de planlegger en sånn avgjørelse, legger han til.

Ferdinand mener Solskjær har gjort en god jobb inntil denne sesongen.

– Hvis han forlater klubben, kan han gjøre det med hodet høyt hevet, sier Ferdinand, som mener Solskjær bør være aktuell for andre klubber i Premier League og topplag i Championship den dagen han forlater Old Trafford.

Den tidligere stopperkjempen mener Manchester United-laget mangler den frykten for manageren han ser i Liverpool, Manchester City og Chelsea – og som det var i Manchester United under Sir Alex Ferguson.

– Sparking uunngåelig denne sesongen

Ifølge Sky Sports har United ingen planer om å erstatte Solskjær, som skal ha styrket sine aksjer med seieren over Tottenham og uavgjort mot Atalanta.

The Guardian skriver at Solskjær forventer å lede laget mot Watford 20. november, men holder muligheten åpen for at klubbens amerikanske eiere kan fjerne kristiansunderen i løpet av de neste dagene.

Solskjær står på sidelinjen mot Watford, slår The Athletic fast.

Manchester Evening News hevder en Solskjær-sparking er uunngåelig i løpet av sesongen, men at klubben ønsker å ha en erstatter klar før de eventuelt fjerner 48-åringen. BBC melder at klubben ønsker en langsiktig løsning fremfor et såkalt «quick fix»-alternativ. Den britiske statskanalen ramser opp Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers og Erik ten Hag som alternativer.

The Telegraph mener Manchester United ikke har ansatt en manager på toppen av karrieren etter Sir Alex Ferguson trakk seg etter 2012/13-sesongen. David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho og Solskjær har ledet Old Trafford-klubben etter Ferguson ga seg, men ingen av dem har lykkes med å ta Premier League-tittelen til den røde delen av Manchester.

– Ikke overrasket

Fasit på Uniteds fire siste hjemmekampene i Premier League er kun ett poeng.

– Det ville ikke vært godt nok for et lag som kjempet mot nedrykk. Supporterne er bekymret, støtten til manageren synker og spillerne spiller ikke bra, sier Andy Mitten.

Forrige sesong endte med andreplass for Solskjær og United. Så kom stjernesigneringer som Jadon Sancho, Raphaël Varane og Cristiano Ronaldo på løpende bånd. Det skulle bedre bedre tider i den rød delen av Manchester.

Nå har de nådd et nytt bunnpunkt, mener Mitten.

– Det skulle markere en forbedring og et lag som skulle kjempe om tittelen, men nå står vi i begynnelsen av november og Manchester United virker å være enormt langt unna en tittelutfordrer.

Ydmykelsen overrasker ikke Mitten.

– Dette er fortsettelsen av et mønster vi har sett de siste kampene. Selvtilliten virker å være lav og det er veldig bekymringsverdig. Det var ikke meningen at det skulle bli sånn.

Mitten mener at hovedgrunnen til at supporterne har mistet troen på United-manageren, er måten tapene mot Liverpool og Manchester City kommer på.

– De føler at de forbereder seg godt til kamper og det er vel og bra, men når det gjelder i kamper som mot City og Liverpool og de blir utspilt, så er det veldig bekymringsverdig.