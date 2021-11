Seier for koronafri Zuccarello

Mats Zuccarello var tilbake på isen for Minnesota Wild da de søndag slo New York Islanders med 5–2 og tok sin tredje strake seier.

Zuccarello var i troppen til Minnesota Wild etter å ha mistet fire kamper med koronasmitte.

Nordmannen markerte seg grundig i kampen – som gikk natt til mandag norsk tid – selv om han denne gangen ikke noterte seg verken for mål eller målpoeng.

Zuccarello hadde imidlertid hele tre skudd på mål, to av dem vristskudd som keeper Semyon Varlamov hos New York Islanders tok. Han fikk 19 minutter og 48 sekunder (3.35 i powerplay) på isen i korona-comebacket.

Det begynte imidlertid ikke så bra for Minnesota Wild. Islanders' Anders Lee sørget for 1–0 bare 19 sekunder før første periode ebbet ut.

I andre periode utlignet Nick Bjugstad for Wild etter 9.59, mens Islanders igjen gikk i føringen etter 12.04 – nok en gang etter scoring av Anders Lee.

I tredje periode ble det imidlertid Wild for alle penga. Hele fire pucker kom seg forbi Islanders' målvakt. Først var det Ryan Hartmans tur etter 7.17, og knappe to minutter senere (9.18) scoret Brandon Duhaime. Etter 18.13 var det Jonas Brodins tur, før Matt Dumba sørget for kampens femte Wild-scoring etter 19.11.

De to siste målene kom i tomt bur da Islanders tok ut keeperen. Dermed satte Wild stopper for Islanders rekke med sju seirer på rad.

Mats Zuccarello har bidratt med tre scoringer og fire assist i de sju kampene han har spilt så langt i sesongen. Wild leder nå sin avdeling i NHL etter søndagens kamp.

