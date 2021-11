Vedum om budsjettet: – Enkelte grupper vil merke det

Mandag legger Støre-regjeringen fram sine endrede forslag og tilleggsnummer for neste års statsbudsjett.

– Jeg har gledet meg til denne dagen her, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han møtte pressen utenfor sin leilighet i Oslo klokka 7 mandag morgen.

Klokka 12 skal Vedum redegjøre endringene for Stortinget.

– Jeg er ikke veldig spent i dag. Jeg synes vi har jobbet godt, og folk ser at det er et budsjett som ser hverdagen deres, sier Vedum.

– Enkelte grupper vil merke det, sier han også.

KJØRTE SELV: Finansministeren kjørte selv til jobb mandag morgen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Han viser blant annet til at strømavgiften reduseres, kommuneøknomien blir styrket, maksprisen i barnehagene reduseres og at pendlere kommer til å merke det.

Skattelette

Vedum mener også at man ser på skatteprofilen i budsjettet at det er for «vanlige folk».

– Hvor mye skattelette får de?

– Det får folk se når det blir lagt fram klokka 12. Dette er vårt første budsjett og det peker retning og kurs for det vi ønsker for alle deler av landet og hvordan vi ønsker å bruke politikken for å utjevne forskjeller sosialt og geografisk, sier Vedum.

– Hva er det viktigste grepet dere tar?

– Det er helheten, sier han.

Ap/Sp-regjeringen er en mindretallsregjering, som betyr at de må finne flertall i Stortinget.

Vedum mener det at vil være mulig å få støtte fra SV på en rekke av postene. Blant annet viser han til styrket kommuneøknomi.

Han spår at SV kommer til å være ekstra fornøyde med 300 millioner kroner ekstra til ressurskrevende tjenester, som går til dem med aller størst hjelpebehov i kommunene.

Store deler av statsbudsjettet vil stå urørt fra Solberg-regjeringen, men Støre-regjeringen har mulighet til å endre noen deler.

Billigere strømregning og barnehage

Det har kommet flere lekkasjer i forbindelse med budsjettet. Blant annet er det kjent at Støre-regjeringen vil at maksprisen i barnehagene skal reduseres fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned. Det vil årlig koste staten 690 millioner kroner.

Det skal også settes av 500 millioner kroner av til å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår. Det varsles også regelendringer innen sommeren.

Pendlerordningen skal også styrkes med 500 millioner kroner, og elavgiften skal også kuttes, som koster 2,9 milliarder kroner.