Slik forhandler du deg til høyere lønn

De aller fleste av oss kunne nok tenke seg høyere lønn, men terskelen for å be om det kan noen ganger føles veldig høy. Hva er det som er så ubehagelig med å gå i lønnsforhandlinger?

Anita Hoemsnes, kommentator i Dagens Næringsliv, tror det handler om to ting.

– For det første er det kjempeubehagelig å skulle skryte av seg selv, og det må du i en lønnssamtale. Så er det som med andre ting i livet, redselen for å få nei. Den følelsen der vil du helst unngå, sier hun til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Men ikke la frykten for et nei stoppe deg. Det beste tidspunktet å be om høyere lønn er, ifølge Hoemsnes, før man har takket ja til en ny jobb.

– I lønnssamtaler er du ofte litt underdog, men ikke da. For da er det du som er den de vil ha. Da er det lettere å si: «Dette er et veldig interessant tilbud, men jeg lurer litt på lønnen her, er det mulig å gå litt lenger opp?» Og hvis det ikke går, er det noen andre goder du kan få? Mer ferie eller kurs? Det er et utrolig godt tidspunkt for å prøve å jekke opp lønnen, sier kommentatoren.

Forbered deg godt

Selv om du har vært i samme jobb i lang tid, er det fortsatt gode muligheter for å få justert opp lønnen. Noe av det viktigste er legge litt innsats i forberedelsene.

– Det som er veldig viktig før du går i lønnssamtalen, det er å prøve å kartlegge hva er lønnsnivået der jeg jobber? Hva er det de med noenlunde samme erfaring, kompetanse osv. har?

– Hvis du da ser at du ligger ganske langt under det de andre har, uten at du ser noen årsak til det, så kan du foreslå at du skal opp på det nivået i hvert fall.

Anita Hoemsnes råder også folk til å teste argumentene sine på en venn eller partner før man går inn i forhandlingsmøtet. Og hvis man virkelig sliter med å skryte av seg selv, kan det være en løsning å late som om man forhandler på vegne av noen andre, for eksempel en god venn eller kollega.

Kartlegg lønnsnivået på arbeidsplassen din og forbered gode argumenter før du går i lønnsforhandlinger med sjefen, råder Anita Hoemsnes. Foto: Fartein Rudjord

Disse argumentene bør du bruke

Når man går inn i en lønnssamtale med sjefen, er det ikke bare å be om høyere lønn helt uten videre. Du må argumentere for hvorfor du fortjener det, og da kan det være lurt å trekke inn økt kompetanse eller mer ansvar.

– Det må være etter en periode hvor du har jobbet på et prosjekt, steppet inn og gjort en ekstra innsats, kanskje avlastet sjefen på noe, tatt ekstra kurs og kompetanse. Det er da du kan komme inn og si at: «Her er argumentene mine for høyere lønn», forklarer Hoemsnes.

Et spesielt effektivt, men risikabelt, forhandlingskort kan være å vise til et jobbtilbud fra et annet selskap.

– Det er noe av det jeg har sett i mine mange år i arbeidslivet, at det funker for å si det sånn. Og så får du virkelig håpe at arbeidsgiver har lyst til å beholde deg, da. De kan også si: «Lukk døra etter deg når du går». Så du skal være ganske forsiktig med å bruke den typen pressmidler, men det er effektivt.

Unngå disse fellene

Den største feilen man kan gjøre i forbindelse med lønnsforhandlinger, er å trekke inn personlige forhold. For eksempel dyrt boliglån, skilsmisse, flere barn, høy kredittkortregning eller generelt dårlig råd.

– Hvordan du har surret det til i egen økonomi, det bryr ikke sjefen seg så veldig mye om, sier Hoemsnes.

Hun råder også folk til å være forsiktig med å trekke inn andre kollegaer som tjener mer.

– Du skal aldri si at: «Ola, han har så mye, det vil jeg også ha». Da kan du få til svar: «Ja, men Ola er mye flinkere enn deg», sier kommentatoren.

Men selv om du har forberedt deg godt og får frem argumentene dine, kan det være at sjefen sier nei. Det er ikke noe å grave seg ned for, understreker Anita Hoemsnes.

– Ja, det er kjempeubehagelig. Men du må jo bare tenke at hvis du har gjort gode forberedelser, så har du stått opp for deg selv, du har vist deg frem til sjefen. Det kan være opplagte grunner til at du ikke kan få høyere lønn. Men kanskje du står litt lenger frem i rekka neste gang.

– Så man bør ikke gå helt i kjelleren for det altså, dette er en forhandling som alt annet i livet.