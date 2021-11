Flere saksøker Travis Scott og arrangører etter katastrofe-showet

Flere har valgt å saksøke både Travis Scott, Live Nation, arrangører og artisten Drake for uaktsomhet under Astroworld-konserten. Flere medier kritiserer også Scott for å ha oppmuntret til vold under flere konserter i forkant av fredagens katastrofe.

Da panikken og kaoset brøt ut underveis i konserten til rap-artisten Travis Scott fredag kveld amerikansk tid, førte det til en så voldsom trengsel at åtte mennesker mistet livet.

Hundrevis ble skadd og fikk behandling. Fortsatt ligger flere innlagt på sykehus. De åtte ofrene var alle unge mennesker, hvor den yngste var en 14-åring.

Nå har flere medier stilt seg kritisk til Travis Scott, arrangører og konsertpromotøren Live Nation, som følge av at arrangementet ikke ble avsluttet tidligere. Los Angeles Times kritiserer også Scott for at oppførselen hans er en gjenganger, og for at artisten skal ha hatt en voldelig appell i filmen Look Mom I Can Fly. Flere publikummere har også ha gått til søksmål.

Søksmål

Ifølge nettstedet TMZ, har flere valgt å saksøke både Scott, Live Nation og artisten Drake for uaktsomhet. Flere mener at Travis Scott sin konserthistorikk burde ha blitt slått ned på tidligere, og kritiserer mangelen på planlegging før festivalen Astroworld gikk av stabelen atter en gang.

I ett av søksmålene skriver den 23 år gamle Kristian Paredes, saksøkeren som ble alvorlig skadd på konserten i Houston 5. november, at han følte et plutselig dytt da Scott gikk på scenen.

– Mange tryglet sikkerhetsvakter innleid av Live Nation Entertainment om hjelp, men ble oversett, står det i søksmålet.

Advokatfirmaet Thomas J. Henry Law bekreftet søndag kveld at dette er et av de første søksmålene etter tragedien på festivalen Astroworld.

– Han fortsatte å fremføre selv da folkemengden var ute av kontroll og kaoset fortsatte, står det i søksmålet.

Også advokat Ben Crump har levert inn søksmål søndag, på vegne av en 21 år gammel konsertgjenger. Også i dette søksmålet er det beskrivelser av kaos og desperasjon.

Ifølge Billboard, inneholder ett av søksmålene kraftig kritikk mot Scott. Vedkommende mener at katastrofen var et direkte resultat av «en motivasjon for profitt på bekostning av konsertgjengernes helse og sikkerhet».

Politiet har startet etterforskning.

Look Mom I Can Fly

I Netflix-dokumentaren Look Mom I Can Fly fra 2019, kan man se at Scotts konsertoppførsel er en gjenganger, skriver avisen Los Angeles Times. Avisen mener at artisten har en forkjærlighet for å oppmuntre til kaos under konserter, og at dette har ført til flere urovekkende situasjoner tidligere, lenge før fredagens Astroworld-katastrofe som tok livet av åtte personer.

Travis Scott og Kylie Jenner på premieren til Netflix-dokumentaren Look Mom I Can Fly i august 2019. Foto: Mario Anzuoni / REUTERS

I dokumentarfilmen får man innsyn i flere av Scotts konserter - en av de mer alvorlige er fra mai 2017. Etter konserten sto Scott overfor tre siktelser etter å ha oppfordret til et opprør, begått ordensforstyrrelser, samt satt sikkerheten til en mindreårig i fare. Under konserten oppfordret artisten flere fra publikum til å komme seg forbi sikkerhetsvaktene, slik at de kunne komme seg opp på scenen sammen med han.

Scott erkjente seg skyldig i ordensforstyrrelsene og måtte betale mer enn 6000 dollar til to personer som ble skadet under konserten.

– Jeg bare hater å bli arrestert, mann. Det er «whack», sa Scott i dokumentaren etter at han ble løslatt fra fengsel.

En gjenganger

Ifølge avisen, har Scotts talent for å hisse opp publikum vært en del av hans appell i lengre tid.

Artisten erkjente seg også skyldig i 2015 etter en opptreden på festivalen Lollapalooza. Også denne gangen overtalte artisten personer fra publikummet til å klatre over gjerder for å komme seg opp på scenen.

– Alle i grønn skjorte, flytt dere!, sa Scott og refererte til festivalens sikkerhetspersonale.

– Opp med langfingeren mot vaktene, la han til.

I April 2017 ble Travis Scott saksøkt etter en konsert i New York. Vedkommende som saksøkte Scott, hevder at artisten skal ha oppmuntret en annen deltaker til å hoppe ned fra en balkong under konserten. Personen hoppet til slutt ned etter at artisten pekte ham ut.

– Jeg ser deg, men skal du gjøre det? Ikke vær redd, ikke vær redd!, skal artisten ha ropt til personen som hoppet. Scott skal også ha forsikret vedkommende om at publikum som sto under balkongen ville ta ham imot.