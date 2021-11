Advarer i Facebook-innlegg – vurderer å gjeninnføre tiltak

Koronasmitten og antall innleggelser på sykehus i Danmark har steget markant de siste ukene. Nå reagerer statsminister Mette Frederiksen på smittetrenden.

– Regjeringen følger utviklingen av koronasmitten med alvor og bekymring, skriver statsministeren i et innlegg på Facebook søndag kveld.

Derfor oppfordrer hun nå alle som enda ikke har blitt vaksinert, til å gjøre noe med det.

– En sterk oppfordring hvis du ikke har blitt vaksinert: bestill time nå. Vi ser at smitten blant annet sprer seg fra de som ikke er vaksinert, til de som er vaksinerte - også eldre og folk i risikosonen, skriver hun videre.

Vurderer tiltak

Ifølge det danske nyhetsbyrået DR, er 282 personer innlagt på sykehus i Danmark som følge av koronaviruset. Den 7. november hadde 23 personer behov for respirator, mens det i alt lå 40 personer på intensivavdelingen.

I Facebook-innlegget gir Frederiksen uttrykk for at det kan bli nødvendig å innføre nye tiltak for å begrense smittespredningen.

Frederiksen informerer om at regjeringen og folketinget snart vil motta råd fra Epidemikommisjonen, som blant annet består av forskjellige helsemyndigheter og Rikshospitalet.

Foreslår koronapass

Ett av tiltakene so kan bli aktuelt å gjeninnføre, er kravet om koronapass i ulike sammenhenger, som for eksempel hvis man skal besøke en bar eller dra på konsert. Ved bruk av koronapass kan man både dokumentere at man er fullvaksinert, at man har testet negativt på test eller at man han vært smittet tidligere.

Direktør for Sundhedsstyrelsen i Danmark, Søren Blostrøm, er en av flere som støtter forslaget.

– Ut ifra vår faglige vurdering, vil en gjeninnførsel av koronapasset være et effektivt redskap for å bryte smitteveier, samtidig som vi kan holde samfunnet åpent, sier Blostrøm torsdag.

Ifølge Michael Bang Petersen fra Universitetet i Aarhus, kan en gjeninnførsel av koronapasset føre til at flere takker ja til vaksinen, slik at de kan leve en så normal hverdag som mulig.

Stigende trend

I Danmark er snart fire og en halv million mennesker fullvaksinerte - 85,9 prosent av befolkningen som er 12 år eller eldre.

I sommer var det svært mange personer som tok vaksine mot koronaviruset, men i de siste månedene har det ifølge DR gått tregt. Det går spesielt sakte å vaksinere den yngre delen av befolkningen. Den siste tiden er det også meldt om flere smittetilfeller blant personer som er vaksinert.